New Start,Putin:pronti a non prolungare

La Russia non deve per forzail trattato sulla riduzione delle armi di distruzione di massa (New),che scadrà nel febbraio 2021, perché ha armamenti idonei a garantire la sicurezza nazionale, ha detto il presidenteincontrando agenzie stampa,"Quindi se nessuno vuole estenderlo,non lo faremo" Dei sovranisti in Europa,dice:"Non hanno alcun rapporto con Mosca. Non sono forze filo-russe, ma pro-tedesche, proungheresi o pro-italiane.. Forze che credono che buone relazioni con la Russia servano ai loro Paesi e all'Europa"(Di giovedì 6 giugno 2019)