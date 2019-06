NBC lavora a una serie tv prequel de Il Codice da Vinci

blogo

(Di giovedì 6 giugno 2019) La macchina produttiva americana non si ferma mai. Se non è passato nemmeno un mese dagli upfront che hanno svelato palinsesti e novità della stagione 2019-20, c'è già chiper il futuro e per gli upfront di maggio 2020.Il sito americano deadline ha così svelato che NBC ha dato il via libera per l'inizio delle prime fasi produttive di Langdon, un thriller-drama basato sul romanzo di Dan Brown Il Simbolo Perduto - The Lost Symbol. Il romanzo è il terzo con protagonista il personaggio di Robert Langdon (il quinto in assoluto dello scrittore) uscito dopo IlDae Angeli e Demoni ma temporalmente ambientato dopo IlDa.NBCa unatvde Ildapubblicato su TVBlog.it 06 giugno 2019 09:34.

