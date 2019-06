Nations League – Secco 3-1 all’Inghilterra | l’Olanda raggiunge il Portogallo in finale

Italia-USA volley - Nations League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi venerdì 7 giugno si gioca Italia-USA, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. A Ufa (Russia) incomincia la seconda tappa del prestigioso torneo internazionale, gli azzurri scenderanno in campo per affrontare la compagine americana in un incontro già molto importante in ottica qualificazione alla Final Six: la nostra Nazionale è reduce dalle due vittorie contro Germania e Cina, ora l’asticella si alza e ...

L'Olanda batte l'Inghilterra 3-1 e vola in finale di Nations League : L'Olanda ha battuto l'Inghilterra per 3-1 dopo i tempi supplementari nella seconda semifinale di Nations League, accedendo così alla finale della nuova competizione Uefa dove affronterà il Portogallo. La squadra orange al cospetto degli inglesi, inizialmente in svantaggio, dà una prova di carattere e ribalta tutto grazie alle reti di De Ligt e Promes, inframezzate dalla sfortunata autorete di Walker. ...Continua a leggere

VIDEO Olanda-Inghilterra 3-1 : Highlights - gol e sintesi. Promes trascina i suoi in finale di Nations League : Finisce 3-1, dopo i tempi supplementari, la semifinale di Nations League 2018-2019 tra Olanda e Inghilterra. Gli uomini allenati da Ronald Koeman, dunque, si guadagnano l’accesso alla finale contro il Portogallo, che si giocherà domenica. L’incontro ha visto un iniziale predominio inglese, andato scemando col tempo e soprattutto dopo il gol del pareggio olandese a opera di de Ligt. I supplementari sono stati dominiati, senza appello, ...

Finale Nations League 2019 - Portogallo-Olanda : data - programma - orario e tv : Si giocherà domenica la Finale della prima edizione di Nations League, competizione voluta fortemente dalla UEFA che sta vivendo il proprio culmine in Portogallo. Sarà proprio la Nazionale di casa a fare tutti i dovuti onori, avendo conquistato l’accesso all’ultimo atto con la vittoria sulla Svizzera grazie a una tripletta di Cristiano Ronaldo, decisivo negli ultimi minuti del match. Dall’altra parte ci sarà l’Olanda, che ...

LIVE Olanda-Inghilterra 3-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : gli Oranje raggiungono il Portogallo in finale!

LIVE Olanda-Inghilterra 2-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : gli oranje vedono la finale!

LIVE Olanda-Inghilterra 2-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : disastro Maguire - ne approfitta Promes! Vantaggio Oranje

LIVE Olanda-Inghilterra 1-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : il Var manda il match ai supplementari!

LIVE Olanda-Inghilterra 1-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : annullato il gol di Lingard!

LIVE Olanda-Inghilterra 1-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : de Ligt si fa perdonare e pareggia i conti!