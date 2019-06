Nations League | Cristiano Ronaldo travolge la Svizzera e trascina il Portogallo in finale

Calcio - Nations League 2019 : Portogallo-Svizzera 3-1. Cristiano Ronaldo firma una tripletta stellare - lusitani in finale! : L’uragano Cristiano Ronaldo si abbatte sulla Svizzera e trascina il Portogallo nella finale della Nations League 2018-2019, prima edizione della competizione calcistica organizzata dalla UEFA e giunta alla fase conclusiva. La formazione lusitana, di fronte al pubblico dell’Estadio do Dragao di Oporto, ha superato con il risultato di 3-1 gli elvetici grazie ad una tripletta del proprio fuoriclasse, al termine di una sfida comunque ...

Mostro Ronaldo - tripletta da urlo e Portogallo in finale di Nations League : Svizzera inebetita al cospetto di CR7 : Il campione portoghese sposta gli equilibri in semifinale di Nations League, segnando una tripletta che stende la Svizzera e manda il Portogallo in finale Cristiano Ronaldo fa tutto da solo, sposta gli equilibri e manda in finale di Nations League il Portogallo, asfaltando la Svizzera con tre gol uno più bello dell’altro. LaPresse/Reuters Davanti al pubblico del Do Dragao di Oporto, CR7 dà sfoggio della sua classe e della sua forza, ...

Eterno Cristiano Ronaldo - tripletta da sogno dello juventino : il Portogallo vola in finale di Nations League - Svizzera beffata [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

