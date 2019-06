Nations League | 3-1 all’Inghilterra | Olanda in finale

Nations League – : L’Olanda manda al tappeto l’Inghilterra ai tempi supplementari e vola in finale di Nations League: domenica la sfida contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo Dopo il trionfo di ieri del Portogallo, con tripletta di Cristiano Ronaldo, contro la Svizzera, è andata in scena oggi la seconda semifinale di Nations League: si è disputata infatti allo Stadio Dom Alfonso Henriques di Guimaraes la sfida tra Olanda e Inghilterra. A ...

Calcio - Nations League 2019 : Olanda in finale con supplementari roboanti - Inghilterra battuta per 3-1 : L’Olanda raggiunge il Portogallo in finale di Nations League 2019. La selezione allenata da Ronald Koeman riesce a prevalere sull’Inghilterra con il punteggio di 3-1 dopo i tempi supplementari. Al rigore di Rashford dopo 32 minuti rispondono de Ligt al 73′, l’autogol di Walker al 97′ e infine Promes al 115′. Finiscono, dunque, le speranze inglesi, mentre continuano quelle olandesi, che andranno a sfidare ...

VIDEO Olanda-Inghilterra 3-1 : Highlights - gol e sintesi. Promes trascina i suoi in finale di Nations League : Finisce 3-1, dopo i tempi supplementari, la semifinale di Nations League 2018-2019 tra Olanda e Inghilterra. Gli uomini allenati da Ronald Koeman, dunque, si guadagnano l’accesso alla finale contro il Portogallo, che si giocherà domenica. L’incontro ha visto un iniziale predominio inglese, andato scemando col tempo e soprattutto dopo il gol del pareggio olandese a opera di de Ligt. I supplementari sono stati dominiati, senza appello, ...

Finale Nations League 2019 - Portogallo-Olanda : data - programma - orario e tv : Si giocherà domenica la Finale della prima edizione di Nations League, competizione voluta fortemente dalla UEFA che sta vivendo il proprio culmine in Portogallo. Sarà proprio la Nazionale di casa a fare tutti i dovuti onori, avendo conquistato l’accesso all’ultimo atto con la vittoria sulla Svizzera grazie a una tripletta di Cristiano Ronaldo, decisivo negli ultimi minuti del match. Dall’altra parte ci sarà l’Olanda, che ...

LIVE Olanda-Inghilterra 3-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : gli Oranje raggiungono il Portogallo in finale! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Inghilterra, match valido per la seconda Semifinale di Nations League di calcio 2019. Dopo la Semifinale tra Portogallo e Svizzera ad Oporto, il paese lusitano vede protagoniste ancora due outsider: chi si contenderà la prima edizione del trofeo UEFA? I Paesi Bassi sono totalmente rinati sotto l'egida di Ronald Koeman, che alcuni media danno come favorito sulla panchina del Barcellona,

LIVE Olanda-Inghilterra 1-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : il Var manda il match ai supplementari!

LIVE Olanda-Inghilterra 1-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : de Ligt si fa perdonare e pareggia i conti!

Video/ Portogallo Svizzera - 3-1 - : highlights e gol - Cr7 in finale! - Nations League - : Video Portogallo Svizzera, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita, semifinale della Nations League. I lusitani volano in finale!

