Napoli | bimbo di tre mesi piange in ospedale | infermiere intente a farsi la manicure

(Di giovedì 6 giugno 2019) Quella che arriva da Nola, nel napoletano, è una vicenda che se fosse confermata sarebbe di una gravità inaudita. Nelle ultime ore infatti, soprattutto sui social, sta spopolando un video che è stato girato dalla mamma di un bambino all'interno del locale nosocomio. Nello stesso infatti si vede un bambino piccolo, di tre, che stando. Fin qui nulla di strano, se non che sullo sfondo si vedono dueche, forse facendo finta di non sentire il piccolo, si mettono lo smalto alle unghie, un comportamento ovviamente contrario in un posto del genere, come un. Ilinsomma sarebbe stato ignorato. A questo punto anche l'Asl3 vuole vederci chiaro, e la stessa azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna per chiarire l'accaduto. Indignazione generale Le immagini quindi hanno suscitato tantissima indignazione, e adesso si attende l'esito dell'inchiesta ...

