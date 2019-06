MyNove25 | al White Street Market il Diy Made in Italy GALLERY

sportfair

(Di giovedì 6 giugno 2019): il Diyinpartecipa alNove25 sceglie ilper presentare la nuova versione di, Il primo 3D Jewelry Configurator al mondo in grado di rivoluzionare l’esperienza di personalizzazione del gioiello. L’evento si terrà all’interno di SuperStudio Più, cuore pulsante del Tortona Design District e coinciderà con la chiusura di Pitti, appuntamento irrinunciabile per il fashion system che ogni anno attrae addetti ai lavori da tutto il mondo. Una partecipazione che punta a far scoprire la nuova shopping experience diai consumatori ma anche a presentare le collezioni ai buyer dei migliori multi brand s tore, in modo da ampliare il portafoglio clienti business del brand milanese.segna la nascita di un nuovo standard tecnologico, che pone il singolo al centro del processo creativo. Realizzare un gioiello ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.