Motori – Il Museo Ferrari celebra l’anniversario della Scuderia con la mostra “90 anni”

sportfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ill’anniversariocon unatemporanea “90 anni” dedicata alle vetture che hanno segnato il marchio Un nome simbolo del motorsport, che unisce un intero Paese e milioni di tifosi in tutto il mondo:, la squadra di Formula 1 più vincente di sempre, compie 90 anni nel 2019. Un anniversario che ildi Maranello ha deciso di ricordare con una grandetiva. Fondata a Modena il 16 novembre del 1929 da Enzoche intuì il potenziale dei gentlemen driver per conseguire grandi risultati sportivi, laha scritto pagine indelebili nella storia del motorsport. Già ai suoi esordi, la allora Società Anonimasi mise in luce nel panorama sportivo italiano e mondiale, inizialmente con vetture Alfa Romeo, in ogni tipo di competizione ...

unipa_it : Al @museomotori di #UniPa in esposizione uno dei dieci esemplari esistenti della Cisitalia 202 SMM “Nuvolari” ?? og… - comunerimini : RT @OpenLabRimini: Mercoledì 5/6/2019 alle 14:30 si svolgerà in via dei Cavalieri 22 (3° piano ala moderna Museo) un incontro aperto al pub… - OpenLabRimini : Mercoledì 5/6/2019 alle 14:30 si svolgerà in via dei Cavalieri 22 (3° piano ala moderna Museo) un incontro aperto a… -