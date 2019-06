Motori – Fusione FCA-Renault | salta tutto | “non vi sono attualmente in Francia le

sportfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) FCA-: è ufficiale la FCA indispettita dalle continue pretese, da prima donna, del governo francese, ritira ufficialmente la proposta diavanzata il 27/05 Come avevamo preannunciato qualche giorno fa le trattative tra FCA esembravano essersi arenate. Dopo la riunione di Consiglio di Amministrazione del Gruppoconclusasi nella nottata di oggi con l’ennesimo buco nell’acqua, John Elkann presidente dell’azienda italo ameiricana ha deciso in accordo con il suo consiglio di ritirare con effetto immediato la proposta diavanzata in data 27/05. E’ di questa notte il comunicato diche affermava che il Consiglio non era stato in grado di prendere una decisione a causa dell’espressa volontà dei rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto a una successiva riunione del Consiglio per potersi confrontare ...

