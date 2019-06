Motori – Citroën cerca un piccolo di nome Andrea nato il 4 giugno 2019

sportfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) BornAndré, il particolare concorso diche regala una vettura a tutti glinati il 4, per celebrare i 100 anni della fondazionestupisce sempre con le sue bizzarre iniziative, l’ultima? quella di regalare una C3 Origins ad un bambinoil 4con ildi. Nel giorno dell’anniversrio dei 100 anni del Marchio del doppio gallone,lancia il concorso #BornAndré, in omaggio al suo fondatore André. L’operazione #BornAndré a detta diè molto semplice: se un bimbo nasce il 4con ilAndré(e), riceverà daun regalo unico, una C3 Origins, l’esclusiva edizione lanciata per il centenario. il concorso è stato lanciato in 3 diverse nazioni, dove varrà l’obbligo per partecipare, quello di chiamarsi André o Andrée in Francia, André o Andrew in Gran Bretagna e in finein ...

