Miley Cyrus | le foto hot contro le leggi che vietano l’aborto Poi cambia nome su

Jonas Brothers : “Love Bug” è stata scritta da Nick per Miley Cyrus - ecco la conferma : Una delle canzoni più amate dai fan The post Jonas Brothers: “Love Bug” è stata scritta da Nick per Miley Cyrus, ecco la conferma appeared first on News Mtv Italia.

Miley Cyrus in topless… fruttato : “Non rompetemi con la mia libertà…” : Con due metà di un pompelmo a coprire il topless in uno scatto e con una banana appoggiata sulle parti intime nell’altro. Miley Cyrus torna a provocare ed entra nel vivo della polemica, dopo essere stata “attaccata” da alcuni fan in seguito all’incidente avvenuto qualche giorno fa a Barcellona. La cantante, che ha appena presentato il suo nuovo EP “She is Coming”, ha infatti subito le avances insistenti di un ...

Miley Cyrus - un fan la afferra e con la forza tenta di baciarla : la cantante molestata a Barcellona. Le immagini : Miley Cyrus, insieme al marito Liam Hemsworth, stava uscendo da un hotel di Barcellona quando un uomo l’ha prima afferrata per i capelli, poi la tirata a sé e ha tentato di baciarla. La cantante americana ha pubblicato sui social il video della molestia, accompagnandolo con queste parole: “Può indossare ciò che vuole. Può essere vergine. Può dormire con cinque persone diverse. Può stare con suo marito. Può stare con la sua ragazza. ...

In «Black Mirror» Miley Cyrus vi sconvolgerà più che in «Wrecking Ball» : Miley Cyrus in «Black Mirror»Miley Cyrus in una scena di «Black Mirror»Miley Cyrus in «Wrecking Ball»Il video musicale di «Wrecking Ball»Anthony Mackie in «Striking Vipers»Black Mirror «Smithereens»I social e la tecnologia modulano ormai la nostra vita e le nostre percezioni, e questa volta specchiarsi nello schermo nero del proprio smartphone, tablet o pc, metterà ancor di più in luce la tecno-paranoia contemporanea. Lo sanno bene il creatore ...

Miley Cyrus ha un messaggio molto importante dopo essere stata assalita da un presunto fan : L'incidente avvenuto a Barcellona The post Miley Cyrus ha un messaggio molto importante dopo essere stata assalita da un presunto fan appeared first on News Mtv Italia.

She is coming di Miley Cyrus è il manifesto anarcoide di una popstar (recensione) : "She is coming" di Miley Cyrus è arrivato, ma prima della pubblicazione ci eravamo ritrovati a visionare un'immagine emblematica della popstar di Nashville, nata come una stella della televisione e diventata, negli anni, un fenomeno mediatico fatto di provocazione e "parental advisory". Nell'immagine, che poi abbiamo scoperto essere la copertina dell'EP, abbiamo visto Destiny Hope Cyrus - questo il suo nome di battesimo - indossare la ...

Miley Cyrus : il ritorno di una popstar alla conquista del mondo : Oggi la superstar Miley Cyrus ritorna alla grande sulle scene musicali e pubblica in digitale “SHE IS COMING”: un EP di sei canzoni, che ha debuttato subito al #1 su iTunes in Italia e che andrà a comporre la raccolta “SHE IS: Miley Cyrus” che uscirà nei prossimi mesi. Dal 7 giugno in rotazione radiofonica il singolo “Mother’s Daughter”. Queste le uscite degli altri 2 EP: “SHE IS HERE” è atteso per l’estate 19 e “SHE IS EVERYTHING” per l’autunno ...

Miley Cyrus : dopo “She Is Coming” sono in arrivo altri 2 nuovi EP : Che formeranno She Is: Miley Cyrus The post Miley Cyrus: dopo “She Is Coming” sono in arrivo altri 2 nuovi EP appeared first on News Mtv Italia.

Due nuovi EP di Miley Cyrus dopo She’s Coming - in cui sperimenta senza sapere ancora dove vuole andare (audio) : Non uno ma ben tre EP di Miley Cyrus compongono il nuovo progetto discografico della popstar, una trilogia che arriva dopo l'album Younger Now a portare una ventata di freschezza, ma anche di allegro caos, nella discografia dell'ex Hanna Montana. She's Coming, rilasciato il 31 maggio, è il primo dei tre EP che la cantante ha inciso e che rilascerà a stretto giro: gli altri due titoli sono stati annunciati nel giorno dell'uscita del primo - ...

Miley Cyrus : il ritorno di una popstar alla conquista del mondo : Oggi la superstar Miley Cyrus ritorna alla grande sulle scene musicali e pubblica in digitale “SHE IS COMING”: un EP di sei canzoni, che ha debuttato subito al #1 su iTunes in Italia e che andrà a comporre la raccolta “SHE IS: Miley Cyrus” che uscirà nei prossimi mesi. Dal 7 giugno in rotazione radiofonica il singolo “Mother’s Daughter”. Queste le uscite degli altri 2 EP: “SHE IS HERE” è atteso per l’estate 19 e “SHE IS EVERYTHING” per l’autunno ...

Miley Cyrus : il ritorno di una popstar alla conquista del mondo : Oggi la superstar Miley Cyrus ritorna alla grande sulle scene musicali e pubblica in digitale “SHE IS COMING”: un EP di sei canzoni, che ha debuttato subito al #1 su iTunes in Italia e che andrà a comporre la raccolta “SHE IS: Miley Cyrus” che uscirà nei prossimi mesi. Dal 7 giugno in rotazione radiofonica il singolo “Mother’s Daughter”. Queste le uscite degli altri 2 EP: “SHE IS HERE” è atteso per l’estate 19 e “SHE IS EVERYTHING” per l’autunno ...

Miley Cyrus : i video teaser del nuovo progetto “She Is Coming” sono la cosa più hot che vedrai oggi : Miley è sempre Miley The post Miley Cyrus: i video teaser del nuovo progetto “She Is Coming” sono la cosa più hot che vedrai oggi appeared first on News Mtv Italia.

Miley Cyrus ha spiegato quel verso su Nicki Minaj e Cardi B tirando in mezzo Demi Lovato - Selena Gomez e Ariana Grande : Una frase della nuova canzone "Cattitude" The post Miley Cyrus ha spiegato quel verso su Nicki Minaj e Cardi B tirando in mezzo Demi Lovato, Selena Gomez e Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Nuovo album per Miley Cyrus. La cantante provoca su i social : Il 31 maggio è previsto il ritorno sulle scene di Miley Cyrus con un Nuovo album di inediti, la copertina è già cult sui social. La moglie di Liam Hemsworth e regina degli scandali da social network, a distanza di due anni dal suo ultimo LP, torna più prepotente che mai con un Nuovo album di inediti. E ancora una volta il suo profilo Instagram è la piattaforma adatta per pubblicizzare la sua ultima "fatica" discografia. ...