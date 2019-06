Milano | segregata in casa del ‘guru del corallo’ | fugge dalla finestra e cade

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Per cercare di sfuggire al suo fidanzato, che la teneva chiusa ine l’aveva obbligata ad immergersi nella vasca da bagno colma di acqua gelata, si è calata, senza alcun indumento addosso,al secondo piano. Mentre stava cercando di scendere fino al balcone sottostante, forse per le mani bagnate, ha mollato la presa ed è caduta in strada. Martedì pomeriggio qualche passante ha assistito a questa scena incredibile in via Biella, nel quartiere periferico della Barona a. Immediatamente la giovane è stata soccorsa da una donna che è riuscita ad accompagnarla in un negozio dove si è potuta coprire con una giacca. Poco dopo la ragazza, che ha 26 anni, ha spiegato l’accaduto alla polizia. L’uomo che l’aveva, Giacomo Oldrati, è stato arrestato non senza difficoltà dagli agenti. Per fermarlo, mentre tentava di aggredirli, hanno dovuto usare lo spray al ...

