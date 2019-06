Milano | il Festival Ti Ribalto porta in scena 90 persone con disabilità | “Mettiamo l’arte

A Milano torna il Festival dell’amore : Dal 7 al 9 giugno arriva a Milano, ospitato nel giardino e nel Salone d’onore della Triennale, la seconda edizione del Festival dell’amore. Da un’idea di Mario Viscardi, Franco Bolelli e Manuela Mantegazza, la manifestazione si articolerà attraverso talk, musica, reading, film ma anche con vere dichiarazioni e riti d’amore che vogliono sottolineare la centralità di questo sentimento come modello di vita, proprio in un ...

MI AMI Festival 2019 : 3 giorni di musica a Milano : Pochi giorni fa si è conclusa la 15esima edizione del MI AMI 2019, di cui vi avevamo parlato qui. Il Festival, che infiamma ogni anno i palchi del Circolo Magnolia, sotto la direzione di Carlo Pastore e Stefano Bottura, anche stavolta ha regalato al suo pubblico di neofiti e affezionati, una ricchissima selezione di artisti della scena musicale italiana, spaziando da artisti emergenti a nomi ormai super affermati, dall’indie al pop, dal ...

OnDance - Roberto Bolle e il suo festival a Milano : dal 26 maggio al 2 giugno “un’onda festosa che invade la città” : Lo abbiamo visto in tv passare dal pas de deux al tango, dall’assolo contemporaneo al duetto comico. Ma Roberto Bolle, il principe della danza internazionale, è anche appassionato di ballo liscio. “Sogno di vedere giovani e adulti ballare insieme in un’atmosfera di nostalgica allegria”, spiega. Perché tra le novità di OnDance, il festival che invade Milano dal 26 maggio al 2 giugno, ci sarà anche una balera in piazza sulle note dell’Orchestra ...

Milano - Street Food Festival : dal 23 al 26 maggio al Carroponte : Da oggi, giovedì 23, sino a domenica 26 maggio il Carroponte ospiterà lo Street Food Festival, 4 giorni dedicati ai prodotti della cucina italiana e straniera, in compagnia di tanta buona musica e spettacoli dal vivo. Ingresso gratuito. Street Food Festival Il trionfo dei sapori nostrani di ogni angolo d'Italia e le tradizioni che provengono da luoghi lontani (come il Brasile, il Perù, la Grecia e il Giappone) rendono lo Street Food Festival un ...

Paperino compie 85 anni : a Milano parte il Festival del fumetto Disney : Al via sabato 25 maggio il "Festival del fumetto Disney" che ripercorre la storia di Paperino a 85 anni dalla nascita. Fino al 22 giugno dieci eventi nei Mondadori store d'Italia in compagnia di alcuni tra i fumettisti più noti, tra cui il Maestro Giorgio Cavazzano che per l'occasione ha realizzato un disegno inedito.Continua a leggere

MI AMI Festival 2019 – Musica Importante A Milano : Torna a Milano uno degli eventi più attesi, ogni anno, da tutti gli appassionati di Musica rock, pop, indie, trap, rap, e chi più ne ha più ne metta: il MI AMI (Musica Importante A Milano) Festival, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. La kermesse, uno degli appuntamenti fissi della primavera milanese (primavera che quest’anno si sta facendo un po’ desiderare), si terrà come d’abitudine all’Idroscalo, presso il Circolo Magnolia il ...

Milano : MM - arte sboccia negli impianti idrici con Festival Depuratori : Milano, MM: è stato presentata alla Centrale dell'Acqua di Piazza Diocleziano, la quinta edizione del Festival Internazionale dei Depuratori.

Realtà di strada e momenti di vita : ecco il festival Street Photo Milano : Fabio Franchini Credit: Matt Stuart Roland Barthes, nel suo saggio La camera chiara. Nota sulla fotografia, diceva: "L'immobilità della foto è come il risultato di una maliziosa confusione di due concetti: il reale e il vivente". Già, il reale e il vivente. Due "dimensioni" che Street Photo Milano, festival internazionale di Street Photography a BASE (in zona Tortona, a Milano), ha messo al centro della sua quattro giorni di ...

Milano " Wired Next Fest 2019. Festival italiano dedicato alla cultura dell'innovazione - : Il Wired Next Fest, il più importante Festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l'innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l'evoluzion. Torna a Milano dal 24 al 26 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, corso ...

Milano Summer Festival al via con i Metallica all’Ippodromo SNAI di San Siro : scaletta e ultimi biglietti : I Metallica aprono il Milano Summer Festival. Il gruppo sarà in concerto questa sera, mercoledì 8 maggio, all'Ippodromo SNAI di San Siro per dare il via alla nuova edizione di show del Milano Summer Festival in una giornata autunnale di inizio maggio che dall'estate sembra davvero molto lontana. Ad aprire lo spettacolo dei Metallica saranno due Guest Star: Bokassa e Ghost. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili in numero ...

Milano - cannabis light? No - droga vera al Festival : Milano, 7 maggio 2019 - «Io non sono una droga» è lo slogan scelto dagli organizzatori dell'Hemp Fest 2019 per pubblicizzare la fiera internazionale della cannabis che si è svolta a Milano. Uno slogan ...

Milano Summer Festival - al via con il concerto dei Metallica : La programmazione degli spettacoli e direzione artistica del Milano Summer Festival è a cura del Fabrique, club ideato e creato nel 2014 da Daniele Orlando, che anche quet'anno per la quinta stagione ...