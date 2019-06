Milan | Montolivo sbatte la porta | il duro sfogo del centrocampista

calcioweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) “7 stagioni con questa gloriosa maglia….4 anni con la fascia di Capitano al braccio. Poi…Mi hanno tolto la fascia e non ho fiatato…non ho potuto fare un solo minuto in campo e non ho fiatato…non ho avuto la possibilità di salutarvi nel mio stadio e non ho fiatato” lungodi Riccardo, ex capitano delche ha comunicato l’addio al. “Tutto questo fiato risparmiato lo uso per urlare GRAZIE TIFOSI ROSSONERI, grazie da un Capitano e un uomo ferito, ma che continuerà ad andare a testa alta, consapevole di aver fatto sempre ed in ogni ambito il proprio dovere da professionista. Le ferite si cicatrizzano, l’amore per la maglia rimane per sempre…FORZA“. Sampdoria, Ferrero annuncia Giampaolo ale Pioli in blucerchiato L'articolola: ildel ...

GoalItalia : #Montolivo lascia il Milan tra le polemiche 'Capitano ferito, non ho mai fiatato per nulla' ?? - FrankieChiante1 : RT @Il_Milanista_: #Montolivo chiama a raccolta i tifosi a sostegno del suo rancore. Reclama oneri ed onori che non gli appartengono. Fa le… - carlolaudisa : Il triste addio di #Montolivo al #Milan. Un amore lungo 7 anni, una fascia tolta per strada e un crudele mobbing. L… -