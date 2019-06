Mercedes-Benz GLB - Primo teaser del modello di serie

quattroruote

(Di giovedì 6 giugno 2019) "Intelligente come uno smartphone e pratica come un coltellino svizzero". Così laha deciso di presentare la versione di produzione della GLB, la nuova Suv compatta che andrà a posizionarsi tra la GLA e la GLC, inserendosi nella fascia di quest'ultima, ovvero quella delle Suv da quattro metri e 60 centimetri. Nei prossimi anni, infatti, le misure di tutta la gamma lieviteranno: la seconda generazione della GLA potrebbe raggiungere i 450 cm di lunghezza, mentre la nuova GLC, attesa per il 2022, oltrepasserà di slancio i 470 cm (ora è lunga 466 cm), circa 20 in meno rispetto alla GLE (492 cm). Come la concept. Ildella versione dimostra alcuni dettagli immediatamente riconducibili allo stile della concept, come la firma luminosa dei gruppi ottici posteriori, le linee del cofano anteriore, i montanti e le barre del tetto. Nella ...

