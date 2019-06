Mercatone Uno | la prima risposta di Di Maio dimentica i clienti

Mercatone Uno - Di Maio : ora sblocco Cig : 19.22 "La storia di Mercatone Uno è scandalosa", afferma il ministro Di Maio su Fb. E annuncia le soluzioni. "Il Fondo per le vittime di mancati pagamenti, da 30 milioni di euro, verrà esteso anche ai fornitori, nel caso in cui l'azienda venisse imputata di bancarotta fraudolenta". E "non dimentico, ovviamente, i 1800 dipendenti che dalla settimana scorsa sono rimasti senza lavoro. Per loro sbloccherò subito la cassa integrazione, non appena ...

Mercatone Uno - Luigi Di Maio : “Per i 1800 dipendenti senza lavoro subito la cassa integrazione” : Luigi Di Maio ha annunciato su Facebook un "emendamento al Dl Crescita, all'esame del Parlamento, che amplia i benefici del Fondo per le vittime di mancati pagamenti anche ai fornitori di Mercatone Uno". Ha inoltre aggiunto che sbloccherà la cassa integrazione per i 1800 dipendenti rimasti senza lavoro.Continua a leggere

«Noi lavoratori del Mercatone Uno ci siamo fidati. Ma abbiamo perso tutto» : Una giornata a Terlizzi con le donne e gli uomini che hanno perso il posto edi una vita. E che ogni mattina continuano a venire ai cancelli. Senza farsene una ragione. Senza stipendio da aprile. Senza certezza. Senza futuro: «Solo un decreto del Governo ci può salvare. Maurizio Landini venga a trovarci qui davanti»

Mercatone Uno - Ass. Robin Hood : I clienti devono inserirsi nella Curatela Fallimentare : Teramo - Il fallimento della società che gestiva la catena Mercatone Uno determina problemi ai consumatori, coloro che hanno dato anticipi o firmato finanziamenti senza ricevere ancora la merce. I consumatori devono farsi parte attiva CON LA Curatela FALLIMENTALE mettendo in mora il curatore con la richiesta della consegna della merce e successivamente eccepire l'inadempimento contrattuale e chiedere la restituzione delle somme e la ...

Mercatone Uno - tra ipotesi e 'sciacalli' : 1.800 lavoratori (e famiglie) nel limbo : Senza stipendio e senza garanzie, i dipendenti dei 55 punti vendita rimasti a casa dopo il fallimento dello scorso 23 maggio...

Mercatone Uno - sciacalli all’assalto dei negozi chiusi : i dipendenti presidiano i capannoni : Diversi episodi di furto o tentato furto segnalati dai sindaci in Puglia e in altre città italiane. Approfittando dell'assenza o comunque della minore attività di controllo, malviventi si sono introdotti nei capannoni ancora pieni di merce per portare via il possibile. "L’integrità del patrimonio dell’azienda è uno dei requisiti circa la sopravvivenza e la continuità legata ad eventuali nuovi acquirenti” avvertono i sindacati chiedendo alle ...

Imprenditrice offre lavoro ai lavoratori licenziati da Mercatone Uno : Imprenditrice offre lavoro ai dipendenti licenziati da Mercatone Uno. Ad avanzare la proposta è Vania Battistini, titolare di un azienda specializzata nella pulizia degli yacht all’interno del porto turistico Marina dei Cesari, in provincia di Pesaro e Urbino. A riportare la vicenda è Il Resto del Carlino, a cui l’Imprenditrice ha dichiarato:“Da alcuni giorni sto seguendo sul giornale la vicenda del fallimento del ...

La procura di Milano ha aperto un’indagine per bancarotta fraudolenta sul fallimento di Mercatone Uno - dice AGI : L’agenzia stampa AGI ha scritto che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta per bancarotta fraudolenta sul fallimento di Mercatone Uno, nota catena italiana della grande distribuzione di mobili acquistata nel 2018 dalla società Shernon Holding srl. La notizia del fallimento

Mercatone Uno - senza lavoro dalla sera alla mattina. La storia di Rita e Andrea : “Noi con 4 figli non sappiamo come fare” : “Non ce lo aspettavamo, senza un lavoro come faccio a portare avanti una famiglia?”. A parlare sono Rita e Andrea. Marito e moglie, mamma e papà ed infine colleghi, o meglio, ex colleghi. Entrambi lavoravano a Mercatone Uno, nella sede di Verdello, in provincia di Bergamo e in una notte si sono ritrovati senza lavoro, come centinaia di altri dipendenti. Un messaggio della direttrice, all’una e mezza del mattino, ha stravolto le loro vite: “Da ...