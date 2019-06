Melatonina | l’ormone che protegge la vista dalla degenerazione della retina

dilei

(Di giovedì 6 giugno 2019) Alleata di chi deve combattere gli effetti del jet lag sulla qualità del riposo notturno, laè importante anche per la salute degli occhi. Questo ormone, prodottoghiandola pineale, ma sintetizzato pure a livello oculare in virtùpresenza di specifici recettori,infatti ladai danni dello stress ossidativo. Ciò significa che permette di prevenire lamaculare senile, patologia molto grave che, numeri alla mano, riguarda circa un milione di pazienti in Italia. Considerando i Paesi occidentali nel loro complesso, tale condizione costituisce la principale causa di cecità tra gli over 65. La sua forma più diffusa è quella secca (o atrofica) e rappresenta, purtroppo, una situazione patologica irreversibile. Laricopre un ruolo decisivo nella prevenzione di queste situazioni. Come confermato nel corso dei lavori di un recente ...

