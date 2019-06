Mazda CX-30 in Italia al Salone dell’Auto di Torino 19-23 6 2019 Parco Valentino

laragnatelanews

(Di giovedì 6 giugno 2019) LaCX-30, il nuovo crossover compattosvelato all’ultimoInternazionaledi Ginevra lo scorso marzo, verrà presentata al pubblicono in anteprima nazionale al prossimodi, la kermesse motoristicana giunta alla sua 5ª edizione, che si terrà dal 19 al 23 giugno presso ildel. LaCX-30, lunga 4,39 metri, si posiziona per dimensioni e caratteristiche tra laCX-3, il city crossover, e laCX-5, il SUV symbol di casa, andando a presidiare l’importante area di mercato dei crossover compatti ovenon era presente. Dotata di serie dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida i-Activsense, fari a LED con controllo automatico, sistema infotainment di nuova generazione con display da 8.8” e navigatore integrato, laCX-30 si candida per cifra tecnologica, qualità ma anche ...

