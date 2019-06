(Di giovedì 6 giugno 2019)affrontare l'esame di, insieme per promuovere il loro ultimo singolo "Camera con vista", hanno risposto alle domande di Google sulla, dal voto finale ai ricordi della notte prima degli esami fino ai consigli per copiare: "Meglio studiare poco e rimanere concentrati, che studiare tanto e non capirci nulla".