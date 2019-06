Matteo Salvini | i magistrati accusano | Mette a rischio arresti e operazioni di

Matteo Salvini esulta per arresti - ma operazioni in corso : irritati i procuratori di Monza e Prato : Lo ha rifatto. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato operazioni di polizia in corso quando ancora non erano terminate scatenando l’irritazione dei procuratori. Come era avvenuto come l’ex procuratore capo di Torino, Armando Spataro. Questa volte le procure sono due: Monza e Prato. Luisa Zanetti, che guida la procura in Brianza, ha chiesto il silenzio stampa sull’inchiesta che vede undici persone accusate ...

Matteo Salvini - la frase sulle foto con Silvio Berlusconi che spiega la sua alleanza con Luigi Di Maio : Matteo Salvini non è solo il leader indiscusso della Lega, ma anche della comunicazione politica. E per esserlo il ministro dell'Interno fa conto su molti trucchi del mestiere: "Quando mi vedo nelle foto con gli altri leader del centrodestra, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, mi sembro vecchio

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - primo incontro dopo settimane di insulti : fonti - cosa è accaduto : Finisce il grande inverno? dopo settimane di gelo, attacchi, insulti e soprattutto silenzio, tornano ad incontrarsi e dunque a parlarsi Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il faccia a faccia tra i due vicepremier si è tenuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi: un confronto durato circa un'ora, al termine de

Incontro a sorpresa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : "Andiamo avanti" : “Il governo deve andare avanti e la priorità il taglio delle tasse”. Concordano su questi temi i due vice premier che si sono incontrati - a sorpresa - nel pomeriggio del 6 giugno a Palazzo Chigi. Si legge in una nota congiunta tra Lega e M5s. Il faccia a faccia non annunciato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è durato circa un’ora.L’Incontro è stato considerato da entrambe le parti “utile, ...

Incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : “Governo deve andare avanti - priorità è taglio tasse” : "Il governo deve andare avanti": lo affermano, dopo un Incontro ritenuto "utile e positivo" i due vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Secondo i leader dei due partiti di maggioranza la priorità dell'esecutivo ora è "l'abbassamento delle tasse: servono misure straordinarie e nessun aumento delle tasse per lo sviluppo dell'economia".Continua a leggere

Governo - incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi. Fonti M5s : “Positivo e proficuo” : incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi intorno alle 16. Il leader della Lega ha lasciato il suo appartamento romano intorno alle 15.30 dicendo che sarebbe andato al Viminale e invece si è recato a Palazzo Chigi, per un colloquio con il leader M5s. Al termine dell’incontro entrambi hanno lasciato la sede della presidenza del Consiglio, circa un’ora dopo, senza rilasciare dichiarazioni. Di Maio è atteso a Campobasso. Secondo ...

Il sindacato di polizia (Silp) a Matteo Salvini : “Tanti discorsi ma manca il rinnovo del contratto” : In un colloquio con Fanpage.it, Daniele Tissone, segretario generale del sindacato Italiano Lavoratori polizia (Silp-Cgil), ha spiegato l'iniziativa di pubblicare sul sito un contatore che ricorda al governo italiano i 156 giorni passati dalla scadenza del contratto delle forze dell'ordine: "Qui si fanno tanti discorsi, in particolare il vicepresidente del Consiglio, sui poliziotti, ma poi non sono stati rinnovati i contratti".Continua a leggere

Matteo Salvini : "I miei figli sono 60 milioni di italiani". E Beppe Sala : "Non lo voglio nemmeno come zio" : "I miei figli sono 60 milioni di italiani" ha detto Matteo Salvini commentando la procedura d'infrazione minacciata da Bruxelles. Ma Giuseppe Sala non ci sta: "Non lo vorrei neppure come zio" ha replicato immediatamente. Il sindaco di Milano sembra non aver gradito la battuta del vicepremier che dic

Matteo Salvini - la verità di Denis Verdini : "Innamorato di Di Maio". Clamoroso retroscena (su Giorgetti) : "Che volete che vi dica? Matteo è innamorato di Di Maio". A parlare è Denis Verdini, uno che di alleanze e maggioranze se ne intende. Il Matteo ovviamente è Matteo Salvini, che peraltro l'ex consigliere di Silvio Berlusconi conosce bene anche a livello personale in quanto compagno di sua figlia Fran

Matteo Salvini - ecco le tre donne giudice pro migranti e contro Viminale : nomi e carriere : Tre i giudici nel mirino di Matteo Salvini. Tutti e tre hanno in comune il sesso e la poca simpatia nei confronti del vicepremier leghista. Si tratta di Luciana Breggia, magistrato del Tribunale di Firenze, di Matilde Betti, presidente della prima sezione del Tribunale civile di Bologna, e di Rosari

Matteo Salvini vs Lilli Gruber in diretta “Da mesi dicono che sono fascista” : Matteo Salvini vs Lilli Gruber in diretta “Da mesi dicono che sono fascista” Momenti di tensione – ormai abituali – tra Matteo Salvini e Lilli Gruber a 8 e mezzo, tornata al timone del programma dopo i due giorni d’assenza per la partecipazione alla riunione del club Bilderberg. Si parla delle tensioni in seno al governo e dell’attuale relazione tra i due vice-premier. Dopo la crisi scoppiata in ...

Giudici "linciati" da Matteo Salvini : Da un lato alcuni Giudici, Salvini dall’altro. Una parte della magistratura si muove per chiedere che siano tutelati i tre colleghi contro cui si è espresso il Viminale. A parlare di “linciaggio di un nostro giudice”, è il presidente della corte d’Appello di Firenze, Margherita Cassano: “Ritengo doveroso, quale presidente della Corte di Appello, intervenire in ordine al linciaggio morale cui ...

Pensioni - Matteo Salvini ignora le raccomandazioni dell’Ue e rilancia : “L’obiettivo è la quota 41” : Nonostante le raccomandazioni della Commissione europea in tema di Pensioni, con le critiche mosse alla quota 100, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, tira dritto e, anzi, rilancia: "Io come governo non aumenterò di nessun centesimo nessuna tassa, l'obiettivo è quota 41 sulle Pensioni".Continua a leggere

Otto e mezzo - Matteo Salvini sfida Lilli Gruber : le frasi su Europa - toghe e immigrati che la fanno impazzire : Alta tensione a Otto e mezzo, con Matteo Salvini che affronta Lilli Gruber e Massimo Franco a muso duro. Il leader della Lega e vicepremier è in collegamento e non in studio, ma la temperatura si alza molto velocemente. Al di là di alcuni momenti di scontro personale evidente, con la conduttrice di