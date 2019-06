Margarita è il nuovo singolo di Elodie con Marracash dopo il successo con i The Kolors

optimaitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019)conneldisponibile nei prossimi giorni. La canzone si intitolae sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 14 giugno ma da mercoledì 12 giugno sarà disponibile in digital download e in streaming in tutti gli store digitali. Ildifeat.non è l'unico brano che la cantante di Amici di Maria De Filippi rilascia per l'estate 2019.è infatti presente anche neidei The, Pensare Male, già disponibile in radio e in digital download, per tre settimane in vetta alle classifiche EarOne e certificato disco d’oro. Lo scorso anno ha dominato le classifiche estive con Michele Bravi e Guè Pequeno e la loro Nero Bali, certificata disco di platino.Di Patrizi torna adesso in radio con unbrano che potrebbe anticipare i suoi progetti futuri. Un disco al quale lavorare e nuove attività ...

