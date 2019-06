Marco Carta | chi è il fidanzato del cantante volato con lui a Mikonos dopo il furto

Marco Carta - molto provato per la notte in cella - ha raccontato la sua verità da Barbara D’Urso! Leggi per saperne di più : Ieri sera Marco Carta è andato a Live Non è la d’Urso per raccontare la sua verità in merito all’arresto per il furto delle 6 magliette della Rinascente. “Suona l’allarme, arriva la vigilanza, ci... L'articolo Marco Carta,molto provato per la notte in cella, ha raccontato la sua verità da Barbara D’Urso! Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Marco Carta dalla D’Urso : «Sono l’opposto di un ladro» : Lo aveva scritto su Instagram: «Sono una persona onesta e certamente non rubo», e lo ha ribadito in televisione, su Canale 5, a Live – Non è la D’Urso. Venerdì sera, quando è stato fermato alla Rinascente di Milano per il furto di sei magliette da 1200 euro, il cantante Marco Carta non aveva idea di che cosa stesse succedendo. «Sono molto molto scosso: è difficile quando sei in un manicomio dimostrare che non sei pazzo», ha raccontato fra le ...

Marco Carta in lacrime dalla D'Urso : 'Difficile dimostrare che non sei pazzo' : Marco Carta ha scelto la trasmissione "Live - Non è la D’Urso" di Canale 5 per raccontare la sua versione dei fatti. L'ex vincitore di Amici ha voluto rispondere all'accusa di furto e gridare, ancora una volta, alla sua innocenza. "Ho trascorso dei brutti momenti" ha dichiarato, con le lacrime agli occhi, ai microfoni di Barbara D'Urso. Poi, ha concluso: "Sono una brava persona". 'Difficile dimostrare che non sei pazzo' Nei giorni scorsi Marco ...

Marco Carta - parla il padre della donna con lui durante il furto : "Si è incolpata per salvare lui" : In attesa del processo stabilito per settembre vanno avanti le indagini riguardo al furto avvenuto venerdì presso la Rinascente di Milano e che ha avuto come protagonisti il cantante Marco Carta e una sua amica e fan Fabiana Muscas. La donna ha confessato di essere lei la colpevole del furto ma nell

Mattino 5 - Maurizio Sorge sul caso furto Marco Carta : 'Una goliardata' : Oggi, giovedì 6 giugno, si è tornato a discutere di Marco Carta per via dell'ospitata dell'artista a Live-Non è la D'Urso e delle sue dichiarazioni relative al presunto furto delle magliette alla Rinascente di Milano. Nella nuova puntata di Mattino 5 Federica Panicucci ha ricapitolato quello che è accaduto e anche l'impegno di Marco di chiedere i filmati delle telecamere. In studio gli opinionisti non si sono sbilanciati su questa vicenda dato ...

Marco Carta racconta in tv la sua verità sul furto : "Hanno fermato la mia amica - io sarò processato a settembre" : Il cantante si discolpa nel programma di Barbara D'Urso: "Sono innocente e sconvolto. Quello che dice la gente mi preoccupa perché quando questa storia sarà finita, questo brutto ricordo resterà sempre"

Marco Carta - parla il padre della donna arrestata per furto : "Mia figlia si è presa la responsabilità per salvarlo" : Il padre di Fabiana Fuscas, la donna arrestata con Marco Carta per furto aggravato, ha rilasciato una scioccante intervista: "Amici da anni. Si è presa la responsabilità"

Marco Carta dalla D'Urso - la prima volta in tv dopo l'accusa di furto. Piange : "Non stavo bene" - sconvolgente : dopo il furto e la vacanza a Mikonos Marco Carta ieri sera è stato ospite nel salotto di Live Non è la D'Urso per raccontare tutta la verità riguardo a quanto avvenuto davvero nei magazzini de La Rinascente. A Barbara D'Urso il cantante ha parlato del momento dell'arresto e della notte passata in ca

Marco Carta : "Vado a testa alta - ma quando sei in manicomio è difficile dimostrare che non sei pazzo" : “Ho trascorso dei brutti momenti, in cui non potevo fare altro che ripetermi di essere una brava persona”. Il cantante Marco Carta ha scelto il piccolo schermo per dire la sua sulla recente accusa di presunto furto di 6 magliette presso la Rinascente di Milano. Ospite di Live – Non è la D’Urso su Canale 5, Carta ha dichiarato commosso: “Sono molto scosso, quando sei in un manicomio è difficile ...

“Ecco cosa è successo in cella dopo l’arresto” : la confessione di Marco Carta : A pochi giorni dall’arresto per il presunto furto di alcune t-shirt per un valore di 1200 euro alla Rinascente di Milano, Marco Carta ha raccontato la sua versione dei fatti a Barbara D’Urso. Il cantante, ancora provato dalla vicenda che sabato scorso l’ha fatto rimbalzare su tutti i media, ha concesso all’amica conduttrice un’intervista esclusiva nel suo salotto di ‘Live Non è la D’Urso’, il programma in onda il mercoledì sera in diretta su ...

Live Non è la D'Urso/ Pamela Perricciolo fa un passo indietro - Marco Carta chiarisce : A Live Non è la D'Urso le dichiarazioni di Pamela Perricciolo, reduce dal Pamela Prati-Gate, e di Marco Carta. La diretta, le news e...

Sono ancora scosso - ma non sono un ladro La verità di Marco Carta : Ospite a Live-Non è la d’Urso, Marco Carta racconta, ancora visibilmente provato, racconta la sua verità sulla vicenda del furto delle magliette. Molte cose che sono state scritte sulla vicenda di Marco Carta, non corrispondono a verità, almeno così ha provato a dire lui stesso intervistato in esclusiva a Live-Non è la d’Urso.-- Visibilmente scosso, provato e amareggiato da questa vicenda, il cantante ha chiarito la vicenda che lo ...

Live Non è la d’Urso - Marco Carta in lacrime : “L’errore mio…” : Marco Carta scoppia a piangere da Barbara d’Urso a Live: “Sono preoccupato” E’ appena terminata una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. In questa occasione la conduttrice ha dapprima intervistato Pamela Perricciolo e successivamente Marco Carta, il quale è finito nell’occhio del ciclone dopo essere stato accusato di aver rubato 6 magliette a La Rinascente. E ad un certo punto il cantante di origini sarde, ...

Arrestato Marco Carta - il famoso cantante ai domiciliari per furto aggravato : l cantante Marco Carta è stato Arrestato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita. Arrestato dalla Polizia locale, per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, ieri sera sono ...