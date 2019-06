ilfogliettone

(Di giovedì 6 giugno 2019)al. Anche dalla Sicilia arriva unaal governatore della Liguria, Giovanni, a sostegno di un probabilesoggetto politico "di governatori". "Il mio movimento intende dialogare con tutti, e intende costruire uncon chi la pensa come noi - ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello-. Giovanniè il governatore di una importante regione del nord Italia, assieme abbiamo una visione comune del processo evolutivo deldestra. Se sarà necessario lavoreremo insieme a un, se non sarà necessario ognuno continuerà a lavorare nel proprio ruolo istituzionale".Tuttavia,attende l'evolversi della coalizione didestra attualmente in pieno marasma. "Staremo a vedere se ildestra si scomporrà, e quindi sarà necessaria una ricomposizione - ha proseguito-, o se invece il quadro politico resterà ...

ilfogliettone : Manovre al centro, Musumeci porge mano a Toti per nuovo progetto - - Il_Centro : #Abruzzo #1giugno #calcio #serieB #Pescara Le manovre di mercato dei biancazzurri: attacco da rifondare, Bellini p… - Francescaeffe3 : RT @giorgiolope: @PatriziaRametta @Francescaeffe3 @matteosalvinimi Se per un qualsiasi motivo questo governo cade, l'unica possibilità legi… -