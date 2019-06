Maltempo | danni alle ciliegie | sostegno dalla Regione Toscana

Maltempo in Basilicata : danni all'agricoltura per oltre 10 milioni di euro : Il Maggio estremamente perturbato e caratterizzato da temperature sotto media ha provocato danni pesantissimi al settore agricolo della Basilicata. La Coldiretti stima infatti che vi siano stati...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : proroga per le richieste di risarcimento danni : È stato prorogato al 20 giugno il termine per la presentazione delle domande di finanziamento che i privati e le imprese possono presentare a Comuni e Camere di commercio per finanziare gli interventi di ripristino dei danni provocati dal Maltempo di fine ottobre 2018 in Friuli Venezia Giulia. “Il numero degli interventi e le procedure da espletare – ha commentato il vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile ...

Maltempo Basilicata : danni per oltre 10 milioni nel Metapontino : “A tutt’oggi i nostri uffici hanno prestato assistenza ai nostri soci per la trasmissione di oltre duecento segnalazioni, senza dunque tener traccia di quelle gestite in autonomia dai produttori agricoli, benché nostri soci, nonché di quelle raccolte da altre organizzazioni sindacali. Si segnala inoltre che il numero delle segnalazioni è in costante aumento”: lo rende noto il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, in una ...

Lecce - forte Maltempo su tutto il Salento : pioggia e grandinate - pesanti danni ai raccolti : Il mese di giugno è cominciato davvero in maniera anomala al Sud Italia, specialmente nel Salento, dove ormai da giorni gli abitanti stanno facendo i conti con una forte ondata di maltempo, che purtroppo ha messo a rischio anche i raccolti agricoli. L'ultima follia del tempo si è avuta questo pomeriggio, domenica 2 giugno, quando all'improvviso una violenta grandinata ha colpito i comuni della zona centro - meridionale della provincia di Lecce. ...

Maltempo in Puglia : grandinate in Salento - disagi e danni alle colture : Intense precipitazioni e violente grandinate hanno colpito nelle scorse ore il Salento, con conseguenti disagi e danni alle colture. La grandine ha imbiancato diverse zone della provincia di Lecce. Nella penisola salentina si registrano bruschi crolli termici accompagnati da piogge sparse e intense. I Comuni più colpiti al momento risultano essere Galatina, Sternatia, Ruffano, Surano e Poggiardo. L'articolo Maltempo in Puglia: grandinate in ...

Maltempo - allarme Coldiretti : “Danni ingenti al Nord - oltre un milione di famiglie a rischio alluvione” : Sono 1,2 milioni le famiglie a rischio alluvione in Emilia Romagna che si classifica come la regione con la maggiore pericolosità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra divulgata in occasione dell’allerta rossa per rischio esondazioni e frane sulla pianura centrale dell’Emilia Romagna. Una emergenza che – sottolinea la Coldiretti – ha già provocato, per la pioggia intensa e le esondazioni, ...

Maltempo Emilia-Romagna : prima stima - oltre 111 milioni di danni : L’Emilia-Romagna non perde tempo. Dopo l’ultima ondata di Maltempo appena conclusa che ha creato ingenti danni e disagi a cittadini e imprese e ha messo in ginocchio ancora una volta l’agricoltura, la Regione ha deciso di intervenire subito stanziando 1,5 milioni di euro in attesa del riconoscimento, da parte del Governo, dello stato di emergenza nazionale. Le risorse, con un prelievo eccezionale dal fondo di riserva, serviranno per realizzare i ...

Maltempo - Alleanza Cooperative : “Danni all’agricoltura per 2 milioni” : “Smottamenti, allagamenti, straripamenti di fiumi, serre spazzate via dalla furia dell’acqua e cio’ che si e’ salvato prima ammuffisce dopo. E’ di oltre due miliardi il primo bilancio dei danni determinati dal Maltempo con pesanti ripercussioni sulla frutta di stagione”. Così Giorgio Mercuri, Presidente Alleanza Cooperative Agroalimentari in una lettera al Ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio ...

Maltempo Toscana : la Regione avvia il censimento dei danni : La Regione Toscana è al lavoro sulle coste grossetane colpite dal Maltempo con conseguenti criticità dovute al materiale vegetale trasportato dal fiume Ombrone e del torrente Bruna e riversato sulle spiagge. “Dopo aver annunciato che sarà dichiarato lo stato di emergenza regionale – spiega l’assessore all’ambiente Federica Fratoni – , insieme ai territori interessati, la Regione è impegnata nel censimento dei danni ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione verso la normalità - ingenti danni all’agricoltura : Forti piogge, frane, esondazioni dei fiumi e piene dei corsi d’acqua hanno messo a dura prova il sistema di emergenza dell’Emilia–Romagna. Dopo l’allerta rossa, il livello di guardia è sceso ad arancione per la persistenza di livelli importanti di portata d’acqua in molti torrenti. Il Secchia, nel Modenese, sta lentamente defluendo nel Po. Nonostante la situazione meteo stia tornando lentamente alla normalità, ...

Maltempo Emilia Romagna : riparte la conta dei danni : La Regione Emilia-Romagna riparte con la conta dei danni causati dal Maltempo, a fianco delle popolazioni colpite nuovamente dagli eventi meteo eccezionali degli ultimi giorni. La nuova ondata di Maltempo che da martedì si è abbattuta sulla pianura Emiliana tra Parma e Bologna – 3 le allerte rosse emanate per criticità idraulica dall’Agenzia regionale per la Protezione civile – e il pericolo di frane e smottamenti in collina, ...

Maltempo Campania - CIA : a Salerno ingenti danni alle colture : “L’andamento climatico straordinario della primavera 2019 ha causato ingenti danni alle colture a causa delle basse temperature e delle piogge persistenti“: lo ha dichiarato il presidente CIA-Salerno, Gaetano Pascariello. “Il Maltempo, oltre a danneggiare le colture da un punto di vista fisiologico ha anche impedito agli operatori di effettuare le ordinarie pratiche richieste dalle colture (trattamenti, lavorazioni) a ...

Maltempo - Copagri : “Da maggio anomalo danni e disagi per fienagione e colture ortofrutticole” : La nuova ondata di Maltempo autunnale, che si è abbattuta e che sta continuando a imperversare sulla Penisola, non ha fatto altro che aggravare ulteriormente il già pesante bilancio dei danni causati alle principali produzioni agricole del Paese, per le quali si preannunciano notevoli disagi”. Lo sottolinea il presidente della Copagri Franco Verrascina, ad avviso del quale “l’agricoltura è in ginocchio”. “Un maggio ...

Maltempo in Campania : ingenti danni alle coltivazioni - richiesto lo stato di calamità per la Piana del Sele : Gli episodi di pioggia incessante degli ultimi giorni hanno compromesso l’80% il raccolto di pesche, pere, nettarine ed albicocche nella zona Sud della Piana del Sele in direzione di Eboli, questo a causa dei frutti resi marci dalla troppa acqua o danneggiati dalle grandinate. A seguito delle bizze del clima anche dove le coltivazioni non sono state danneggiate è stato superato il punto di maturazione adatto ad un raccolto e ciò a causa ...