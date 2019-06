Mafia:colpita cosca di Carini,9 arresti

Colpiti i vertici della famiglia mafiosa di, in provincia di Palermo. Scattata all'alba un'operazione della polizia di Stato. La Squadra mobile palermitana hanno arrestato 9 persone che dovranno rispondere, a vario titolo,dei reati di associazione mafiosa e detenzione di droga per spaccio. Lacontrollava in modo capillare il territorio, imponendo le estorsioni agli imprenditori della zona che, prima di intraprendere qualsiasi attività,dovevano anche ottenere una "autorizzazione" preventiva da parte del clan.(Di giovedì 6 giugno 2019)