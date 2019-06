Mafia | ai domiciliari Salvatore Mirino | affiliato al clan di Corso Calatafimi

Mafia - no ai domiciliari per il pentito Brusca : “Ha commesso tantissimi omicidi. Non ha mai chiesto perdono alle vittime” : Niente arresti domiciliari per Giovanni Brusca. Il mafioso da anni collaboratore di giustizia non ha infatti mai chiesto scusa alle sue vittime e neanche ai parenti delle persone che ha ucciso. Lo scrive il tribunale di sorveglianza di Roma, spiegando perché ha respinto la richiesta di detenzione domiciliare avanzata dai legali dell’ex capoMafia di San Giuseppe Jato. Condannato per decine di omicidi e stragi, tra cui quelle di Capaci e Via ...