Mafia | 54 arresti da Milano a Foggia contro il clan di San Severo Più di 200 poliziotti

Blitz della polizia contro le famiglie mafiose della provincia di Foggia: gli agenti delle squadre mobili di Foggia e Bari, dello Sco e dei reparti prevenzione crimine stanno eseguendo alcune decine di arresti nei confronti di soggetti appartenenti o legati ai clan operanti nel territorio di San Severo. I provvedimenti, emessi dal gip di Bari su richiesta della Dda sono stati eseguiti in Puglia e nelle province di Milano, Rimini, Pescara e Teramo.

Mafia : duro colpo alla cosca di Carini - 9 arresti : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - E’ in corso, dalle prime luci dell’alba, a Palermo e in provincia, una vasta operazione antiMafia condotta dalla Polizia di Stato che ha disarticolato i vertici della famiglia mafiosa di Carini. I poliziotti della Squadra Mobile palermitana, in esecuzione di un’ordinanz

Mafia foggiana - duro colpo alle famiglie di San Severo : decine di arresti da Nord a Sud : Gli agenti delle squadre mobili di Foggia e Bari, dello Sco e dei reparti prevenzione crimine stanno eseguendo decine di arresti nei confronti di soggetti appartenenti o legati ai clan operanti nel territorio di San Severo. I provvedimenti sono stati eseguiti in Puglia e nelle province di Milano, Rimini, Fermo, Ascoli Piceno, Campobasso, Pescara, Teramo, Napoli e Salerno.Continua a leggere

Colombia : droga e Mafia italiana - arresti : 7.15 Arrestati in Colombia 14 presunti esponenti di una banda criminale che "serviva da collegamento fra narcotrafficanti Colombiani,mafia italiana,cartelli messicani e altre strutture" malavitose.Lo ha riferito la procura a Bogotà I detenuti facevano parte di un'alleanza fra le quattro grandi strutture che nel Paese si dedicano al narcotraffico. Un vero e proprio consorzio di cui fanno parte il 'clan del Golfo','la Oficina','los Pachenca'e ...

Mafia Foggia - due arresti per la faida del Gargano : “Sono stati loro a sparare al reggente del clan di Vieste” : Sono stati loro a spararare Marco Raduano, il reggente del clan di Vieste. Almeno secondo la procura antiMafia di Bari che ha chiesto e ottenuto l’arresto di due pregiudicati della stessa città in provincia di Foggia. Gli uomini della polizia e dei carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per i due uomini, ritenuti affiliati al clan di Girolamo Perna. Sono accusati del tentativo di omicidio del boss rivale ...

Mafia : gestivano terreni su Madonie e Nebrodi - arresti e sequestri : Mafia, arresti e sequestri nei confronti di esponenti mafiosi delle province di Enna e Palermo coinvolti nella gestione di terreni agricoli

Mafia nel parco delle Madonie e dei Nebrodi : 12 arresti : Gestivano terreni del parco delle Madonie e dei Nebrodi per conto della Mafia: 12 persone sono state arrestate questa mattina. I finanzieri del GICO in Sicilia, hanno anche sequestrato immobili, aziende, beni e disponibilità finanziarie per un valore di circa 7 milioni di euro, nell'ambito dell'operazione "Terre emerse", che indagava su un’associazione mafiosa che riceveva anche finanziamenti comunitari per la gestione di imprese agricole. ...

Mafia : Le mani dei boss sui parchi siciliani - dodici arresti e sequestri per 7 milioni euro : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Le mani dei boss sui parchi siciliani che gestivano centinaia di migliaia di euro di fondi comunitari. I finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Caltanissetta, in collaborazione con lo Scico, il Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminal

Mafia - gestione terreni agricoli : arresti : 7.00 I finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Caltanissetta,con lo SCICO,Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata,coordinati dalla Dda,hanno eseguito 12 misure cautelari. Gli arrestati, alcuni appartenenti e altri fiancheggiatori di Cosa Nostra, sono accusati di aver gestito terreni del parco delle Madonie e dei Nebrodi per conto dell'associazione mafiosa, ricevendo anche finanziamenti ...

Estorsione e Mafia - 2 arresti a Roma : 12.14 Due arresti dei Carabinieri, a Roma e nella vicina Monterotondo, per tentata Estorsione aggravata dal metodo mafioso. Destinatari delle misure cautelari due uomini, uno incensurato, l'altro, con precedenti, appartenente alla famiglia Casamonica. Hanno tentato di estorcere 10mila euro a due fratelli, titolari di un'autoconcessionaria, per i lavori nei nuovi locali della loro azienda. La richiesta era giustificata con i danni che il ...

Mafia : blitz carabinieri tra Veneto e Puglia - 19 arresti (3) : (AdnKronos) - L’indagine ha consentito di documentare la presenza in Verona da decenni di un esponente di spicco di un noto clan barese, il quale, mantenendo costanti contatti con i referenti del clan pugliese di appartenenza, si e` adoperato nel capoluogo scaligero per costituire: un sodalizio crim