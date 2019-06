ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) Dopo Medjugorje,Francescoanche. Bergoglio ha, infatti, nominato monsignor Antoine Hérouard, vescovo ausiliare di Lille,a disposizione della Santa Sede per ildi. Un provvedimento, precisa il Vaticano, deciso perilspirituale rispetto alla tentazione di sottolineare troppo l’aspetto gestionale e finanziario” e per “promuovere sempre di più la devozione popolare che è tradizionale nei santuari”. Il mandato di monsignor Hérouard, che non lascerà il suo incarico di vescovo ausiliare di Lille, sarà limitato al solomariano, mentre la diocesi di Tarbes erimarrà affidata al vescovo Nicolas Jean René Brouwet. Quest’ultimo, noto per le sue posizioni molto vicine ai lefebvriani, è stato nominato alla guida della diocesi di Tarbes enel 2012 da Benedetto XVI, quattro anni dopo essere diventato ...

HuffPostItalia : Lourdes non va gestita come un'azienda, il Papa invia un emissario - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Lourdes, il Papa commissaria il santuario: invia delegato per “accentuare primato spirituale e non quello finanziario”… - alberto_pilotto : RT @Cascavel47: Lourdes, il Papa commissaria il santuario: invia delegato per “accentuare primato spirituale e non quello finanziario” http… -