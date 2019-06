L' oroscopo del giorno 8 giugno | 2ª sestina | ok Sagittario a inizio weekend | giù Acquario

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) L'delsabato 82019 sottolinea un importante cambio di settore a livello planetario, certamente in grado di rendere "appassionate" tantissime storie d'amore. Curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Nulla di segreto ovviamente, ma tutto in bella mostra nell'alto del firmamento: trattasi del passaggio di consegne tra il segno del Leone e la Vergine in merito al prossimo transito messo in agenda dall'Astro della Terra. Infatti, alle ore 23:45 di questo sabato assisteremo all'ingresso di una meravigliosa Luna in Vergine, ben felice di portare una ventata di novità e tante buone notizie ai segni direttamente influenzati da tale passaggio. Con tali ottime prospettive andiamo subito a mettere in bella evidenza i migliori nonché i peggiori scelti tra i sei sotto analisi in questo contesto. Nella fattispecie andremo a trattare in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, ...

