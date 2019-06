LIVE Atletica | Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA | Tortu sottotono | 20 36 sui 200 Tamberi

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del– Il programma del– Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi Grazie a tutti per averci seguito in questa bella serata dileggera con ildi. La Diamond League tornerà giovedì prossimo con la gara di Oslo. 21.56 La serata si chiude in bellezza con il primato mondiale stagionale sui 3000 metri. Lo firma il keniano Benjamin Kigen (8:06.13) che batte gli etiopi Getnet Wale (8:06.83) e Chala Beyo (8:09.95). Osama Zoghlami undicesimo (8:20.88), Yohanes Chiappinelli 14esimo (8:24.26). 21.51 E ora resta solo una gara per chiudere il: i 3000 metri siepi maschili. 21.51 Errore di Nedasekau che chiude in terza posizione (2.28 alla prima). L’ucraino Bohdan Bondarenko vince il salto in alto con 2.31 al ...

