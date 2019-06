LIVE Atletica | Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA | incomincia la gara di Tamberi | che

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del– Il programma del– Gli italiani in– L’analisiper– Il montepremi 20.16 Tutto molto facile per la statunitense Dalilah Muhammad sui 400 metri ostacoli, la Campionessa Olimpica si è imposta nettamente in 53.67 (a sei centesimi dal già suo primato mondiale stagionale): assolo dell’americana che ha preceduto la connazionale Shamier Little (54.40), ottimo terzo posto per la rediviva ceca Zuzana Hejnova (54.82) che è riuscita ad avere la meglio sulla spenta statunitense Kori Carter (55.09 per la Campionessa del Mondo). Ottava la nostra Ayomide Folorunso (55.99). 20.14 Nel salto con l’asta Sandi Morris supera 4.66 al secondo tentativo mentre arriva un altro errore per Stefanidi, Kiriakopoulou e Li che sono già con le spalle al ...

zazoomblog : LIVE Atletica Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA: inizia lo show all’Olimpico l’Italia aspetta Tortu e Tamberi -… - SilvanaDenicolo : RT @OA_Sport: LIVE Atletica, Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA: Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi per illuminare l’Italia - OA_Sport : LIVE Atletica, Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA: Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi per illuminare l’Italia -