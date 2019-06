Licenziati dormono in auto | imprenditore offre lavoro e un alloggio

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Rachele Nenzi L', un noto ristoratore di Velletri, è venuto a conoscenza della situazione e ha deciso di aiutare i tre che da mesi dormivano inFinalmente, dopo due mesi, hanno un letto in cui dormire. Una storia commovente questa che arriva da Velletri. Protagonisti di questa vicenda a lieto fine sono tre persone rimaste disocuppate. "Fino al 2015 ho lavorato come operaio edile per una ditta, poi venni licenziato e cominciò anche il declino del mio matrimonio. L’anno dopo ho divorziato e mi sono trovato a vivere ospite di amici dove capitava. Sono andato avanti con piccoli lavoretti saltuari, manutenzione, giardinaggio. Poi neanche più quello e si è aperto il baratro. Ho chiestodovunque ma quando dico di avere 47 anni mi chiudono la porta in faccia", ha spiegato Massimo Solinas al Messaggero. L'in cui ha dormito insieme ad altri due è proprio ...

Agenzia_Ansa : Dormono in corsia, infermieri licenziati #ANSA - infoitinterno : Licenziati dormono in auto da mesi: il gesto straordinario di un imprenditore - RobertoZucchi11 : Dormono durante il turno: infermieri e Oss licenziati al Maggiore -