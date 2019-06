L' ho picchiata | ho problemi psichiatrici Le parole dell' uomo che ha

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) “Sì l’ho, l’ho rinchiusa, ho”. Così, in sostanza, Giacomo Oldrati, il 40enne ‘seriale’ arrestato due giorni fa su disposizione del pm di Milano Paolo Filippini per sequestro di persona e lesioni gravissime, dopo aver preso a calci e pugni la sua fidanzata e averla tenuto prigioniera in casa e seviziata per giorni, ha ammesso le responsabilità davanti al gip Ilaria De Magistris, difeso dal legale Marco Calanca. Il giudice dovrà decidere sulla misura cautelare o su una misura di sicurezza.La 26enne era riuscita a fuggire lanciandosi dalla finestra del primo piano di un palazzo in via Biella, a Milano, dopo essere stata tenuta segregata e seviziata per quattro giorni.Leggi anche...“Siete mie schiave, pentitevi". Chi è Giacomo Oldrati che ha sequestrato per 4 giorni la ragazza a MilanoOggi ...

