"L'ho pestata,ho problemi psichiatrici"

"Sì l'ho picchiata, l'ho rinchiusa, ho". Così Giacomo Oldrati,il 40enne arrestato per aver picchiato,seviziato e tenuto prigioniera in casa per giorni la sua fidanzata, a Milano,ha ammesso le sue responsabilità davanti al gip Ilaria De Magistris che dovrà decidere sulla misura cautelare o su una misura di sicurezza. Oldrati è accusato di sequestro di persona e lesioni gravissime. La fidanzata nel tentativo di scappare era precipita dal balcone e si era fratturata in più parti del corpo.(Di giovedì 6 giugno 2019)