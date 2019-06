Lewis Hamilton F1 | GP Canada 2019 | “Avremo il secondo motore ma la Ferrari è pericolosa”

Formula 1 - un’altra tremenda notizia per Lewis Hamilton : il piccolo Harry non ce l’ha fatta : Il piccolo tifoso a cui Hamilton aveva regalato la monoposto di Formula 1 e il trofeo del Gp di Spagna è morto sabato sera dopo una tremenda malattia Il piccolo Harry Shaw non ce l’ha fatta, è morto sabato sera dopo una tremenda malattia che non gli ha lasciato scampo. Il piccolo tifoso di Lewis Hamilton aveva intenerito tutti, pilota britannico compreso, prima del Gran Premio di Barcellona, inviando un dolce messaggio al campione ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si pone limiti : sorprendente ammissione del britannico sul suo futuro : Il pilota della Mercedes aveva rilasciato lo scorso inverno un’intervista a David Letterman, andata in onda solo in questi giorni: il contenuto è sorprendente Il ritiro di Lewis Hamilton dalla Formula 1 è lontano, il campione britannico infatti ha intenzione di correre fino a 38. A rivelarlo è lo stesso pilota campione del mondo nel corso di un’intervista al David Letterman Show, registrata lo scorso inverno ma mandata in onda ...

F1 - GP Canada 2019 : i precedenti della Ferrari a Montreal - il tempio di Michael Schumacher e Lewis Hamilton : Grande attesa per il ritorno del circus della F1 che il prossimo weekend si sposterà fuori dall’Europa per correre il GP del Canada, settimo appuntamento del Mondiale, sullo storico circuito Gilles Villeneuve. L’edizione del 2019 sarà la cinquantesima valida per il campionato del mondo, anche se si corre sul circuito situato sull’isola di Notre-Dame “solamente” dal 1978; in quella storica prima edizione fu proprio ...

Formula 1 – Mercedes sempre più imbattibile - Lewis Hamilton ed i giochi psicologici : il post social intimorisce i rivali [FOTO] : Lewis Hamilton stuzzica i rivali con giochi psicologici sui social: il post del britannico della Mercedes intimorisce i suoi avversari Settimana di pausa per i piloti della Formula 1, dopo l’appassionante weekend di gara di Monaco. Lewis Hamilton, dopo le emozioni provate in gara a Montecarlo, dove ha trionfato nel nome di Niki Lauda, si è spostato a Vienna per i funerali dell’ex pilota austriaco. Adesso i campioni delle ...

F1 - GP Monaco 2019 : Max Verstappen ha corso con meno coppia nel motore. Lewis Hamilton anche fortunato : Riavvolgendo il nastro del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, emergono degli importanti retroscena. Stando a quanto riportato da it.motorsport.com, l’olandese Max Verstappen, grande protagonista della corsa nel Principato, sarebbe incappato in una dimenticanza importante. Nella lotta con Valtteri Bottas in pit-lane poco dopo il cambio delle gomme costata 5″ di penalità a Max per unsafe release e per la quale ...

F1 - GP Monaco 2019 : Max Verstappen ha corso con meno coppia nel motore. Lewis Hamilton anche fortunato : Riavvolgendo il nastro del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, emergono degli importanti retroscena. Stando a quanto riportato da it.motorsport.com, l’olandese Max Verstappen, grande protagonista della corsa nel Principato, sarebbe incappato in una dimenticanza importante. Nella lotta con Valtteri Bottas in pit-lane poco dopo il cambio delle gomme costata 5″ di penalità a Max per unsafe release e per la quale ...

F1 - GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton - un successo da campione nel nome di Niki Lauda. E’ sempre lui il migliore del Circus : E anche il sesto round del Mondiale 2019 di F1 è andato in archivio e la sostanza è sempre la stessa: Mercedes e ancora Mercedes. Lewis Hamilton si è aggiudicato il successo del GP di Monaco. Lungo le strade del Principato, il campione del mondo in carica ha messo in pista una delle sue prestazioni migliori, rafforzando la propria leadership in graduatoria e portando a +17 il vantaggio nella classifica iridata dei piloti nel confronti del ...

F1 - Mondiale 2019 : Lewis Hamilton prova la prima fuga - per la Ferrari sarà decisivo il Canada : E dopo tanto Valtteri Bottas in questo primo scorcio di Mondiale di Formula Uno 2019, controllando la classifica generale non si può che notare che Lewis Hamilton ora ha accumulato 17 punti di margine rispetto al compagno di scuderia. Il campionato si sta sempre più trasformando in una mera questione interna al team di Brackley, con i distacchi che si fanno sempre più ampi rispetto a tutti gli altri. Nonostante le Frecce d’argento non ...

VIDEO F1 - Highlights GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton tiene a bada Verstappen e trionfa nel nome di Lauda : Lewis Hamilton soffre ma vince il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica è costretto a lottare con le sue gomme medie ormai ridotte alla tela e contro un Max Verstappen davvero strepitoso. Senza la penalità inflitta per un contatto ai box l’olandese avrebbe anche potuto vincere. Alle spalle di Hamilton si classificano Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, mentre Charles Leclerc chiude anzitempo la sua gara ...

Lewis Hamilton F1 - GP Monaco 2019 : “Una vittoria ottenuta con lo spirito di Niki Lauda - spero di averlo reso orgoglioso” : Il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno ha messo in mostra una delle vittorie più sofferte della storia di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica centra il successo numero 77 della sua carriera e la terza nel Principato. Una lunga battaglia tra la sua W10, le sue gomme e un Max Verstappen quanto mai arrembante. Un vero e proprio calvario, come spiega l’inglese nel corso delle interviste di ritiro sulla linea del traguardo al ...

Il 90° Montecarlo è di Lewis Hamilton - padrone e dominatore : E’ partito in pole ed ha ottenuto la vittoria numero 77, la terza nel Principato. Davanti a Max Verstappen in

F1 - Risultato GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince con le unghie - Vettel 2° davanti a Bottas - out Leclerc : Nel nome di Niki Lauda! Un eroico Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno dopo una prestazione davvero solidissima. L’inglese centra la vittoria numero 77 della carriera e la terza tra le viuzze del Principato, con una prova nella quale ha stretto i denti fino all’ultimo metro con gomme completamente rovinate. L’inglese ha vissuto una gara complicata con Max Verstappen (Red Bull) sempre negli scarichi, ...

F1 - Risultato GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince con le unghie - Vettel 2° davanti a Bottas - out Leclerc : Nel nome di Niki Lauda! Un eroico Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno dopo una prestazione davvero solidissima. L’inglese centra la sua vittoria numero 77 della carriera e la terza tra le viuzze del Principato, con una prova nella quale ha stretto i denti fino all’ultimo metro con gomme completamente rovinate. L’inglese ha vissuto una gara complicata con Max Verstappen (Red Bull) sempre negli ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1 : Il pilota della Mercedes, partito dalla pole, è riuscito a resistere ai continui attacchi di Max Verstappen, retrocesso dalla seconda alla quarta posizione finale