Le news di SKY Sport approdano su WhatsApp

Breaking news - il nuovo servizio Sky con la diretta delle più importanti news : I migliori contenuti video di Sky e tutte le più importanti notizie di ultim’ora, online su oltre 200 siti web. È la formula innovativa di “Breaking news”, il nuovo servizio di Sky, disponibile sulla piattaforma “Fluid content”. Si tratta di un servizio in esclusiva assoluta che consente, per la prima volta in Europa, di guardare la diretta di un’ultim’ora in contemporanea su un...

Meteo - le previsioni di sabato 11 maggio : ultime news - Sky Tg24 - : Nel weekend è in arrivo un nuovo ciclone freddo proveniente dal Nord Europa. sabato sono attesi temporali anche forti al Nord in estensione domenica al Centro-Sud. Stato di attenzione in Veneto. Tempo ...

Banca Carige news : salta l'operazione di salvataggio da parte di Blackrock - Sky TG24 - : ... aggiungono, sottolineando che resta la possibilità della "richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell'Economia"

Meteo - le previsioni giovedì 9 maggio : ultime news - Sky Tg24 - : Temperature in rialzo, ma la primavera stenta a decollare in diverse aree del Paese. Instabilità al Nord-Est, in Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Cielo sereno in buona parte del Sud - ...

Adani lascia Sky per la Leotta e Dazn : sul web la fake news : ROMA - ' Daniele Adani lascia Sky Sport' . No, non è vero. Nelle ultime ore sul web era circolata la notizia dell'addio del noto commentatore televisivo, deciso dopo la lite in diretta con il tecnico della Juventus, Massimiliano ...

Manuel Bortuzzo news : dopo 3 mesi di riabilitazione torna a casa - Sky TG24 - : Il nuotatore 19enne ferito da un colpo di pistola, nello scorso febbraio a Roma, annuncia in un video su Facebook: "Ho finito il mio primo step di riabilitazione"

Meteo - le previsioni di mercoledì 8 maggio : ultime news - Sky Tg24 - : Dopo una breve tregua è in arrivo un nuovo peggioramento del tempo. Al Nord, nella giornata di mercoledì, sono attese piogge fin dal mattino. Nubi anche al Centro, mentre al Sud il tempo resterà in ...

Meteo - le previsioni di martedì 7 maggio. Ultime news - Sky TG24 - : Dopo il maltempo del weekend e del lunedì, piccola tregua con tempo soleggiato un po' in tutta la penisola anche se con temperature sotto le medie stagionali. Da mercoledì nuovo peggioramento., LE ...

Meteo - le previsioni di lunedì 6 maggio. Ultime news - Sky TG24 - : La settimana inizia con nuove perturbazioni su tutto il Paese. Al Nord cielo coperto su Emilia Romagna, rovesci al Centro sul medio Adriatico e neve in Appennino a quote medie. Piogge anche al Sud., ...

Meteo - le previsioni domenica 5 maggio : ultime news - Sky Tg24 - : Fa il suo ingresso sulla Penisola un vortice polare di aria fredda che porta soprattutto al Centro-Nord un brusco calo delle temperature, piogge intense e temporali. Allerte Meteo in Ligura ed Emilia ...

Meteo - le previsioni di martedì 30 aprile : ultime news - Sky Tg24 - : Al Nord, in prevalenza poco nuvoloso o velato. Variabile, invece, al Centro. Al Sud, attesa pioggia sulla Puglia e a ridosso dell'Appennino - LE previsioni

Meteo - le previsioni di lunedì 29 aprile. Ultime news - Sky TG24 - : Torna il sole nel Nord Italia e sul versante tirrenico. Nubi e rovesci persistono al Centro, lungo la fascia adriatica. Al Sud tempo variabile con possibili precipitazioni su Molise, Campania, alta ...

Meteo - le previsioni di domenica 28 aprile. Ultime news - Sky TG24 - : La settimana si chiude con rovesci e temporali al Nord e generale variabilità al Centro con perturbazioni in Abruzzo, Toscana e Marche. Va meglio al Sud con cielo sereno a eccezione di Campania e ...

Meteo - le previsioni di venerdì 26 aprile : ultime news - Sky TG24 - : Al Nord persiste il maltempo, con temporali e piogge su tutta la fascia di Alpi e Prealpi. Peggioramento previsto anche al Centro, in particolare su Sardegna e Toscana, mentre al Sud continua un tempo ...