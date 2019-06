Le battaglie di Sara Gama iniziano dai capelli

vanityfair

(Di giovedì 6 giugno 2019), le suechedai, le suechedai, le suechedai, le suechedai, le suechedai, le suechedai, le suechedaiQuesto articolo è stato pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair di Chiara Dalla Tomasina Fare la calciatrice in Italia non è considerato un lavoro. «Abbiamo dei rimborsi spese, ma mancano ancora le tutele del professionismo, come l’assistenza previdenziale e assicurativa», spiega, capitana della Juventus e della Nazionale italiana. «In realtà sono stati fatti passi da gigante da quando, 4 anni fa, la Federcalcio ha imposto alle società di serie A di creare sezioni femminili: ora abbiamo strutture, staff e l’attenzione ...

PediciniM5S : Oggi è la Giornata mondiale dell’ambiente, l’attenzione sul tema non può essere occasionale. Il #M5S al PE, negli s… - RODICA82777131 : RT @PediciniM5S: Oggi è la Giornata mondiale dell’ambiente, l’attenzione sul tema non può essere occasionale. Il #M5S al PE, negli scorsi 5… - felix__dp : RT @L_Angelo_Nero_: Ci penserà Dio... un'altra volta. E non sarà per le scopate,le parole libertine,le battaglie,lo schierarsi. Sarà solo p… -