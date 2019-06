Lavoro | da Regione Veneto 17 mln per ' Garanzia Giovani' 2

Concorso Regione Campania : bando entro giugno per 10mila posti di Lavoro : In uscita il bando del maxi Concorso della Regione Campania che, dopo numerosi rinvii e slittamenti di date, finalmente sembrerebbe essere giunta la conferma della data della sua prossima pubblicazione prevista entro il prossimo 20 giugno 2019. Ad annunciare la notizia, a quanto pare, sarebbe stato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Secondo il quale, se verrà confermato l’iter per la tempistica burocratica e amministrativa, ...

Lavoro - disoccupazione in calo in regione. Bevilacqua - Ugl - : sforzo maggiore per recuperare gli "inattivi" : ... 'C'è l'auspicio che questo provvedimento possa fornire un ulteriore impulso alla ripresa dell'economia in generale ed all'aumento dei posti di Lavoro in ogni regione d'Italia, i primi segnali sull'...

Cerimonia consegna 'Stella al Merito del Lavoro' - l'intervento del presidente della Regione Molise : ...da spinte massimaliste in forza delle quali si immaginò finanche di negare la cittadinanza a quanti non fossero impegnati direttamente a dare il proprio contributo alla produzione e all'economia del ...