La Ue boccia l' Italia sul debito | ma non chiude alla trattativa

La Commissione boccia l’Italia sul debito e il governo si fa prudente : Roma. Il report della Commissione europea, quello che doveva valutare il rispetto delle regole fiscali sul deficit e sul debito, ha espresso il responso che tutti si aspettavano: l’Italia non rispetta i criteri europei nel 2018, nel 2019 e non lo farà neppure nel 2020, e pertanto “è giustificata l’a

L’Europa boccia l’Italia grillina : non bisogna spendere quando non c’è spazio per farlo : Nulla da fare. L’Italia grillina va a fondo. A certiticarlo l’Unione europea. La regola del debito “non è stata rispettata”

La lettera della Commissione UE all’Italia : bocciati reddito di cittadinanza e quota 100 : In arrivo la conferma ufficiale della Commissione Ue: Bruxelles ha bocciato i provvedimenti del governo gialloverde e starebbe aprendo alla procedura d'infrazione per debito contro l'Italia. Una per una, da reddito di cittadinanza a quota 100, le misure dell'esecutivo sarebbero responsabili della stagnazione economica e dell'instabilità finanziaria del Paese.Continua a leggere

Il Giro più brutto ci regala la nuova Italia del ciclismo che verrà : sbocciano i giovani talenti azzurri. Il Pagellone di SportFair : Il Giro d’Italia di quest’anno non ha regalato grandi emozioni: il Pagellone di SportFair Sarà che abbiamo ancora in testa la straordinaria impresa di Chris Froome, che lo scorso anno ha ribaltato il Giro d’Italia fino a quel momento di Yates e Dumoulin con un’impresa d’altri tempi attaccando sul Colle delle Finestre a 80km dal traguardo e andando a vincere la penultima tappa, a Bardonecchia, in modo eroico, ...

Europee : boccia - 'riflettere su grande astensione italiani' : Treviso, 30 mag. (AdnKronos) - "Un aspetto che deve farci riflettere è il grande livello di astensione degli italiani". Lo ha dichiarato, a margine di un incontro a Mogliano Veneto, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle elezi

Salvini boccia il Tg1 e su Fazio non molla : «Passa a Rai2? Sempre gli italiani pagano» : Matteo Salvini A Saxa Rubra saranno fischiate le orecchie a qualcuno. Forte del consenso ottenuto alle elezioni europee, ieri sera Matteo Salvini si è presentato in tv e – tra un commento al voto e l’altro – ha tirato una stoccata al Tg1. A Quarta Repubblica, su Rete4, il leader leghista ha sostanzialmente bocciato il notiziario di Rai1, la cui direzione è già considerata vacillante proprio a motivo dei contraccolpi politici a ...

"Eccellenza nella musica al Mozarteum - in Italia bocciata a un concorso per errore. La mia generazione costretta a lottare" : “Sono stata bocciata a un concorso della scuola per un errore nella graduatoria. All’estero ero un’eccellenza, in Italia non ho la possibilità di fare il lavoro in cui mi sono specializzata”. Chiara parla affrettata, c’è l’urgenza dello sfogo nel suo tono di voce, la concitazione dettata da una delusione non ancora digerita. È per questo che ci ha contattato con una lettera via email, ci ...

Giro d’Italia 2019 - le pagelle dei favoriti dopo la seconda settimana. I promossi e bocciati. Brillano Richard Carapaz e Vincenzo Nibali : La seconda settimana di corsa del Giro d’Italia 2019 ha portato finalmente le grandi salite e con esse si è anche delineato più chiaramente il quadro dei pretendenti alla maglia rosa. Arrivati al secondo giorno di riposo possiamo quindi valutare le prestazioni dei principali favoriti. In questo elenco dobbiamo inserire di diritto il nuovo leader Richard Carapaz, che ha ribaltato le gerarchie con delle grandi azioni nei tapponi di montagna. ...

Boccia: Fca-Renault bellissima operazione, orgoglio italiano

boccia : ridurre il debito e rassicurare i mercati. Conte : accolgo invito - Italia torni protagonista : Da Boccia una chiamata alla responsabilità e all’impegno di tutti per centrare le priorità per il rilancio del Paese: lavoro, giovani, infrastrutture, attenzione al debito pubblico. Un lunghissimo applauso accoglie il presidente della Repubblica Mattarella. Di Maio: lavoriamo per avere Commissario Ue che orienti la politica industriale...

Italia col freno tirato - bocciate le misure del Governo : cresce solo la disoccupazione : Tutti dati in rosso quelli delle previsioni dell'Istat che sanciscono il fallimento dell'aggancio delle ripresa: anche il...

Confindustria - boccia : "Basta promesse - l'Italia non riparte con lo slancio dovuto" : In occasione dell'assemblea nazionale degli industriali, il presidente lancia l'allarme: "A fine marzo abbiamo parlato di crescita zero; pochigiorni dopo il governo ha di fatto confermato la previsioneponendo la crescita allo 0,2 per cento"

L’Ocse boccia ancora l’Italia : crescita zero - frenano i consumi. E vola debito pubblico : Se vuole rilanciare la crescita, che e' il suo principale problema, l'Italia deve investire di piu' nelle infrastrutture e nell'istruzione e snellire l'amministrazione pubblica, rendendo il quadro normativo piu' stabile. Questa la ricetta raccomandata dalla capo-economista Ocse, Laurence Boone, per la Penisola alle prese con un'economia in stagnazione e "un alto debito che la rende vulnerabile". "Il primo problema dell'Italia e' la crescita e la ...

Giro d’Italia 2019 - le pagelle dei favoriti dopo la prima settimana. I promossi e bocciati. Voti alti per Primoz Roglic e Vincenzo Nibali : Primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019 ed è tempo di bilanci. Questa prima settimana di corsa ha regalato diversi colpi di scena e nonostante l’assenza di grandi salite, ci sono già dei distacchi importanti nella classifica generale tra i principali favoriti. In questo elenco non compare più il nome di Tom Dumoulin, costretto al ritiro dopo la caduta subita nella quarta tappa. Andiamo quindi a scoprire i promossi e bocciati di ...