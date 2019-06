La solitudine di Salvini in Europa

ilfoglio

(Di giovedì 6 giugno 2019) Le elezioni europee sono passate, i sovranisti non hanno vinto anche se dicono di sì, gli europeisti cercano il ritmo giusto per ballare in quattro – conservatori, socialisti, liberali e verdi – senza inciampare: l’alleanza è importante per dare stabilità al Parlamento europeo. Il ritmo in realtà lo

FabioFratiniRA : @ilgiornale Come dare torto a #Toscani? Chi vota #Lega ha in effetti un grave problema esistenziale: xenofobia seni… - gselvaggia : @alexfa33658899 @ChiodiDonatella @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi forse non vi è chiaro... Salvini non intende allea… - talismanogiada : il modello #lega #salvini Albania Ungheria Romania , stipendi a 200 euro e agevolazioni fiscali alle imprese per la… -