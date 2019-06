La sede dei nuovi servizi segreti europei

Dà fuoco alla sede dei vigili : due morti - 17 intossicati Salvini : «Arrestato immigrato - altro che aprire porti» Video : Le vittima sono un’anziana e la badante, residenti nella palazzina. Fermato straniero che ha appiccato il fuoco nella sede della polizia locale. 17 intossicati , Poche ore prima l’uomo era stato soccorso dai carabinieri in stato di ipotermia e portato in ospedale

Mirandola - le devastanti immagini dell'attentato alla sede dei vigili : "Il portone completamente incendiato, un odore ancora molto forte". In collegamento con Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, la giornalista mostra le immagini della devastazione dopo l'incendio appiccato "forse per vendetta" da un giovane immigrato nordafricano (subito arrestato) alla sede dei vigili

Rogo nella sede dei vigili urbani : due morti e due feriti gravi. Arrestato giovane nordafricano. Salvini : «Tutti a casa» : Due persone sono morte, due sono rimaste ferite in modo grave e 16 risultano intossicate nell'incendio appiccato pare da uno straniero nella sede dei vigili ...

Incendia la sede dei vigili per vendetta nel Modenese : 2 morti e 2 feriti gravi. Salvini : «È straniero - tutti a casa» : Due persone sono morte, due sono rimaste ferite in modo grave e 16 risultano intossicate nell'incendio appiccato pare da uno straniero nella sede dei vigili urbani di Mirandola, nel Modenese . Il...

Dà fuoco alla sede dei vigili : due morti - 17 intossicati|video Fermato uomo - forse vendetta : Le vittima sono un’anziana e la badante, residenti nella palazzina. Fermato straniero che ha appiccato il fuoco nella sede della polizia locale. 17 intossicati, Poche ore prima l’ uomo era stato soccorso dai carabinieri in stato di ipotermia e portato in ospedale

Incendio nella sede dei vigili urbani : due morti e diversi feriti. Arrestato un giovane : ha agito per vendetta : Due morti , due feriti gravi e 17 intossicati. È il bilancio di un Incendio che si è sviluppato la notte scorsa nella sede della polizia locale di Mirandola, nel Modenese. Secondo quanto...

Mirandola. Marocchino incendia la sede dei vigili e provoca la morte di due donne : Un gesto sconsiderato che è finito in tragedia. E’ quanto avvenuto nella notte nel comando della polizia municipale di Mirandola

Straniero dà fuoco alla sede dei vigili! Morte un'anziana e la sua badante : L'incendio nella palazzina della polizia locale, è stato arrestato il responsabile del gesto, uno Straniero che era stato fermato nei giorni scorsi d alla polizia municipale. Drammatico il bilancio di un incendio sviluppatosi la scorsa notte nella sede della polizia municipale di Mirandola, in provincia di Modena. Due persone sono Morte mentre altre 17 sono rimaste intossicate a causa di un rogo avvenuto intorno alle 2:40 all'interno dei locali ...

Incendia la sede dei vigili urbani per vendetta nel Modenese : due morti e due feriti gravi : Due persone sono morte, due sono rimaste ferite in modo grave e 16 risultano intossicate nell'incendio appiccato pare da uno straniero nella sede dei vigili urbani di Mirandola, nel Modenese . Il...

Sicilia : domani inaugurazione della nuova sede del Parco dei Monti Sicani : “domani, Giovedì 9 Maggio alle ore 10 e 30 a Palazzo Adriano, inaugureremo la nuova sede del Parco dei Monti Sicani. Da circa un anno il Parco Regionale dei Monti Sicani ha deciso di essere protagonista nel panorama regionale non soltanto per la tutela degli ambienti naturali ma anche per le azioni di valorizzazione del territorio e soprattutto della “Comunità del Parco””. Lo ha annunciato poco fa Luca Gazzara, Commissario ...