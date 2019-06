La rotazione della Terra favorisce il rimescolamento delle acque del lago di Garda

romadailynews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Laildeldi– Laildeldi. A rivelarlo, studi dell’Università di Trento e dell’Università di Utrecht coordinati rispettivamente da Marco Toffolon e Henk Dijkstra, pubblicati su Scientific Reports. Ad attivare questo benefico processo venti, che si incanalano sulledel lungo e profondo, il maggiore d’Italia con una superficie di 370 chilometri quadrati. Nel corso di lunghe campagne osservative sul, durate due anni (2017-2018) i ricercatori hanno scoperto che si forma una circolazione secondaria (DMEs, deep mixing events), influenzata dalla forza di Coriolis che ridistribuisce lungo la colonna d’acqua, ossigeno e nutrienti. A supporto di quanto osservato, i risultati di simulazioni tridimensionali dei movimenti...

