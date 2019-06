La nuova Serie A sarà nuova davvero

David Tennant - l’ex Doctor Who da Good Omens a una nuova Serie remake di Broadchurch? : Per David Tennant è un periodo decisamente impegnativo. Mentre Good Omens è appena approdato sulla piattaforma Amazon Prime Video, l'attore scozzese ha annunciato che sarà nel cast di una nuova serie tv che sembra avere molti tratti in comune con Broadchurch, il crime britannico che l'ha visto protagonista. Si tratta di Deadwater Fell, in onda su Channel 4, un thriller su una remota comunità che affronta le conseguenze di un orribile crimine. ...

Le prime foto di Lucy Liu nella nuova Serie Why Women Kill - il creatore di Desperate Housewives racconta le donne e il tradimento : Con le prime foto promozionali che ritraggono Ginnifer Goodwin, Kirby Howell-Baptiste e Lucy Liu nella nuova serie Why Women Kill, la CBS All Access ha annunciato che la nuova dramedy dai toni dark debutterà in streaming giovedì 15 agosto. La serie in 10 episodi creata da Marc Cherry, l'ideatore del cult Desperate Housewives e della sua versione in salsa latina Devious Maids, sarà rilasciata settimanalmente con un episodio ogni giovedì sulla ...

Diritti tv - il piano della Lega calcio per il 2021 : nuova asta a dicembre 2019 - canale della Serie A - abbonamento unico : Oggi c’è Sky (e un pezzettino di Dazn) domani chissà. In futuro il tifoso potrebbe vedere il campionato in modo completamente diverso: un nuovo “canale della Serie A”, un prodotto e soprattutto un abbonamento unico (la cosa che più sta a cuore ai fan e al loro portafoglio), distribuito su piattaforme differenti, dalla solita tv satellitare e il digitale terrestre allo streaming internet, e perché no anche sullo smartphone con le compagnie ...

Video trailer di Carnival Row - Orlando Bloom e Cara Delevingne si amano nella nuova Serie Amazon Prime tra realtà e magia : Amazon Prime Video ha divulgato il primo Video trailer di Carnival Row, la nuova serie con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne. Ambientato in un mondo fantasy vittoriano, l'attore della trilogia de I Pirati dei Caraibi interpreta un detective umano, Rycroft Philostrate, mentre la modella e star di Suicide Squad veste i panni di una fata di nome Vignette Stonemoss. I due intrecciano una relazione in un universo in cui la convivenza ...

Carnival Row : teaser e poster della nuova Serie Amazon Prime Video : Amazon Prime Video annuncia che Carnival Row, la serie fantasy Amazon Original prodotta da Legendary Television con Orlando Bloom e Cara Delevingne, debutterà il 30 Agosto 2019. Disponibile inizialmente in versione originale in più di 200 paesi, la serie arrivarà in versione doppiata nell’arco dell’anno. Da oggi sono disponibili il primo teaser e la locandina. Carnival Row sarà una serie ambientata in un mondo fantasy vittoriano in cui vivono ...

Carnival Row - in streaming la nuova Serie con Orlando Bloom e Cara Delevingne : L’attesa serie fantasy Carnival Row con Orlando Bloom e Cara Delevingne debutta su Amazon Prime in streming il 30 agosto 2019. Il colosso delle vendite online ha reso noto anche il primo teaser del nuovo show ambiente un mondo vittoriano dove la magia è di casa. Carnival Row, il teaser trailer Carnival Row, anticipazioni trama Orlando Bloom (Pirates of the Caribbean) e Cara Delevingne (Suicide Squad) sono i protagonisti di Carnival Row, ...

Rugby a 7 - World Series Parigi 2019 : le Fiji vincono la manifestazione. Alle Olimpiadi anche USA - nuova Zelanda e Sudafrica : Si è conclusa a Parigi la decima ed ultima tappa delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione hanno messo in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per le Fiji, che si aggiudicano la manifestazione davanti a USA, Nuova Zelanda e Sudafrica. Retrocede il Giappone, sostituito nella prossima stagione dall’Irlanda. Finalissima Fiji-Nuova Zelanda 35-24 Finale 3° posto USA-Sudafrica 7-24 Finale 5° ...

La nuova Serie con Katherine Langford di Tredici prende forma : l’attrice nella prima foto di Cursed : Katherine Langford di Tredici resta in casa Netflix per una nuova produzione storica-fantasy. L'attrice, che ha ricoperto il ruolo di Hannah Baker nelle prime due stagioni di 13 Reasons Why, è la protagonista di Cursed, un racconto di formazione composto da 10 episodi e basato sull'atteso libro omonimo di Tom Wheeler. Katherine interpreta Nimue, e secondo la sinossi rilasciata da Netflix, la serie immagina la leggenda arturiana sotto una ...

Formula 1 - nuova sfida per la Ferrari : il Cavallino parteciperà alle ‘New Balance Esports Series’ : Il team di Maranello ha deciso di iniziare una nuova avventura negli e-sport, partecipando alla terza edizione delle ‘New Balance Esports Series’ Mancava solo la Ferrari, adesso anche la scuderia di Maranello ha deciso di sbarcare nel mondo degli e-sports. Il Cavallino infatti ha deciso di iscriversi alla terza edizione delle ‘New Balance Esports Series‘, cioè il Mondiale virtuale articolato in dodici gare che si ...

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 : Margherita Panziera vince i 200 dorso anche ad Indianapolis. L’azzurra in un nuova dimensione : Nello sport, come nella vita, la riconferma è sempre l’elemento più complicato: più le prestazioni sono migliori e maggiori sono le pressioni da gestire. In questo discorso vi rientra Margherita Panziera, oro continentale nei 200 dorso a Glasgow e in crescita esponenziale nell’ultimo biennio. Dall’esperienza nelle acque scozzesi, l’atleta veneta sembra essere entrata in una nuova dimensione e il 2019 sta dando seguito a ...

Dark Crystal - ecco il teaser della nuova Serie animata fantasy : http://www.youtube.com/watch?v=zSV42j8lccg Non sono moltissimi forse a ricordare il film del 1982 Dark Crystal, che però ha un seguito culto piuttosto forte: girata interamente con pupazzi animatronici, la pellicola raccontava dello sforzo di alcune creature magiche simili agli elfi, i Gelfling, devono impegnarsi per riportare l’unità in un modo in cui, infranto il Cristallo della verità, sta cadendo nell’oscurità. Ora quella storia ...

nuova Serie per Jake Johnson di New Girl - nel cast di Stumptown al fianco di Cobie Smulders (video trailer) : Arriva il primo importante ruolo per Jake Johnson di New Girl dopo la fine della sitcom di cui è stato protagonista per sette stagioni al fianco di Zoey Deschanel: l'attore si è unito al cast della Nuova serie della ABC Stumptown, al fianco dell'attrice Cobie Smulders. Johnson è stato chiamato a sostituire il collega Mark Webber, che aveva assunto il ruolo di Gray McConnell nell'episodio pilota. Oltre alla protagonista Cobie Smulders figurano ...

Tom Hardy nelle forze speciali per una nuova Serie tv dell'autore di «Peaky Blinders» : Mentre in rete impazzano i rumors secondo cui la Sony vorrebbe Venom nel terzo capitolo di Spider-Man, l’attore che ha interpretato il simbionte, Tom Hardy, sarebbe già pronto per una nuova serie ideata da Steven Knight, il creatore della fortunata produzione Peaky Blinders per la BBC. Il nuovo progetto, rigorosamente “made in UK”, sarà l’adattamento televisivo della nascita dei SAS, acronimo di Special Air ...

Romulus - nuova Serie Sky di Matteo rovere sulla nascita di roma : Fra storia, leggenda e rivoluzione, l'epico racconto della nascita di roma nella nuova serie Sky Original: Romulus, una serie di Matteo rovere