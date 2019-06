La curcuma non smette di preoccupare | lanciato un altro allarme epatite dal Ministero

meteoweb.eu

Un richiamo nei confronti di un integratore alimentare a base di curcuma è stato pubblicato dal Ministero della Salute. Si tratta di CARTIJOINT FORTE da 20 compresse, contenente Gucosammina cloridrato, Condroitin solfato, Bio-Curcumin BCM-95, prodotto da FIDIA FARMACEUTICI SPA. Il lotto di produzione del prodotto è il n° 24/18, con data di scadenza 31-10-2021, marchio Sigmar Italia Spa. Il motivo della segnalazione è indicato in 'rischio chimico' per sospetta reazione avversa da parte dei consumatori.

