La Brexit «flagella» il lago di Garda | «I turisti inglesi non arrivano più»

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Antonio Borrelli Maggio da dimenticare sul primod'Italia con -25% di presenze: colpa del maltempo ma anche della crisi e dell'incertezza del mercato anglosassone La strada verso laè più complessa che mai, eppure gli effetti immediati - ben prima della sua entrata in vigore -a colpire uno dei principali attrattorici italiani. La stagioneca suldi, infatti, è partita in salita come non si assisteva da anni e in un mese di maggio da dimenticare si è registrata una flessione di presenze di almeno il 25% rispetto al 2018. I motivi? Se uno dei maggiori indiziati sul banco degli imputati è facilmente individuabile nel maltempo che ha letteralmenteto l’Italia con temperature ben al di sotto della media, la seconda causa della desertificazioneca sulla riviera guarda ad oltremanica e alla crisi che la Gran Bretagna ...