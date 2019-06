Juventus | si guarda in casa Milan | possibili offerte per Romagnoli e Reina

Chiariello : “Sarri? La Juventus dopo L’acquisto di Cr7 deve guardare bene i conti” : Umberto Chiariello nel corso di Canale 21 ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il possibile approdo di Sarri sulla panchina della Juventus : “La Juventus ora non è la società che abbiamo conosciuto in questi anni, ma deve guardarsi le tasche. L’operazione CR7 l’ha portata in una situazione economica pesante, al punto da dover fare un bond. Oggi Sarri guadana 6mln di euro netti a stagione mentre Inzaghi al ...

Juventus - Agnelli dopo l’addio di Allegri : “il nostro tratto distintivo è guardare avanti” : E’ stata una giornata caldissima in casa Juventus, il club bianconero ha annunciato in mattinata l‘addio con il tecnico Massimiliano Allegri, un divorzio ormai nell’aria. Ultime ore impegnative per il presidente Agnelli che in serata ha partecipato al “J1897 Day”, tradizionale appuntamento con i tifosi bianconeri di tutto il mondo. Ecco le parole di Agnelli: “Partire il primo luglio e pensare che vincere ...

La Juventus guarda al futuro : lanciata la nuova maglia con un VIDEO sui social : La Juventus lancia la nuova maglia: richiamo alla storia con una striscia rosa che divide la divisa in due sole parti Con un VIDEO postato sui propri canali social e sul sito ufficiale del club, la Juventus ha lanciato oggi la nuova maglia per le partite casalinghe della prossima stagione. Per la prima volta, la divisa bianconera è divisa in sole due parti: ovviamente, una bianca e una nera. Ma insieme ai colori iconici del club, c’è ...

Juventus – Pjanic si guarda intorno - il centrocampista bianconero ammette : “sono in Italia da otto anni - nel calcio tutto è possibile” : Le confessioni di Pjanic: dalla delusione della Champions al possibile addio alla Juventus Pjanic pensa all’addio? Il centrocampista bianconero potrebbe salutare la Juventus già quest’estate, come emerso da un’intervista su Canal+: “nel calcio tutto è possibile ma bisogna che tutti siano d’accordo. tutto è possibile nel calcio, sono da otto anni in Italia, al terzo anno alla Juve, in un grande club, ma poi nel ...

Inter-Juventus in streaming - i link e come guardarla on-line. La guida completa : Stasera (ore 20.30) si giocherà Inter-Juventus, match valido per la 34^ giornata della Serie A. Il Derby d’Italia andrà in scena allo Stadio San Siro di Milano dove si fronteggiano due delle squadre più vincenti del nostro panorama calcistico: da una parte i padroni di casa attualmente terzi in classifica, dall’altra gli ospiti che si sono già assicurati la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo. Si preannuncia un incontro ...

Juventus - Dybala e Bernardeschi guardano al futuro con ottimismo : Quest'oggi la Juventus si è ritrovata alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Nella giornata di ieri, infatti, la squadra ha osservato un giorno di riposo durante il quale i giocatori hanno riflettuto dopo l'eliminazione dalla Champions League. La formazione bianconera adesso ha l'occasione di lenire il dispiacere per la sconfitta europea, cercando di conquistare matematicamente lo scudetto: infatti se sabato la Juve otterrà almeno un ...

Ajax-Juventus in streaming - come guardarla sul web. Orario e programma : la guida completa e i link : Questa sera, mercoledì 10 aprile alle ore 21.00 (diretta televisiva su Sky Sport e su Rai Uno), la Juventus affronterà l’Ajax ad Amsterdam nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. I Campioni d’Italia incroceranno i lancieri in un confronto dal forte connotato storico, ricordando l’ultima Coppa dalle grandi orecchie vinta da bianconeri a Roma nel 1996 contro la formazione allenata da Louis van Gaal. Entrambe ...

Musacchio guarda la Champions e ripensa a Juventus-Milan : I tifosi juventini, però, sempre nel mondo dei social network, suggeriscono a Musacchio di ripensare piuttosto al suo intervento scomposto su Dybala , che ha permesso ai ragazzi di Allegri di tornare ...