Juventus | il centrocampista prepara l’addio? “Resto? Nel calcio non si sa mai”

Mercato Juventus - non solo Conte : un centrocampista lo raggiunge all’Inter! : Mercato Juventus- Ore decisive per la scelta de nuovo allenatore bianconero, il quale, salvo clamorosi colpi di scena sarà Maurizio Sarri. Come detto e confermato nelle scorse ore, il tecnico toscano sarebbe pronto a dire sì alla Juventus. Il Chelsea, dal canto suo, non metterà il bastone tra le ruote all’affare Sarri-Juventus, lasciando il via […] More

Juventus - cessione Pjanic : il centrocampista esce allo scoperto! : cessione Pjanic- La Juventus medita, studia e programma la prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Paratici starebbe riflettendo su alcune potenziali mosse in uscita, mosse che potrebbero rivoluzionare il centrocampo e mercato bianconero. Come rivelato nelle scorse settimane, la Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su Pogba. Il […] More

Juventus - Sarri porta Jorginho? Il centrocampista risponde alle voci di mercato : Juventus, i contatti con Maurizio Sarri proseguono tanto che si inizia a parlare anche di alcuni retroscena di calciomercato… La Juventus sembra essere interessata a mettere sotto contratto Maurizio Sarri per prendere il posto di allegri sulla panchina bianconera. Sarri è solito portar con sé alcuni uomini di fiducia, ma non avverrà tutto ciò con Jorginho, come rivelato dallo stesso calciatore durante un’intervista a Sky ...

Mercato Juventus - avvistato a Torino il nuovo centrocampista -FOTO- : Mercato Juventus – Allegri parte e Ramsey arriva. Il nuovo colpo a parametro zero dei bianconeri è pronto ad immergersi nella realtà juventina. Dopo aver salutato l’Arsenal, Aaron Ramsey è pronto ad iniziare la nuova avventura alla Juventus. Nella giornata di oggi, molto importante e movimentata in casa bianconera, il centrocampista è stato avvistato a Torino. Leggi anche: Panchina Juventus, scambio […] More

Juventus – Pjanic si guarda intorno - il centrocampista bianconero ammette : “sono in Italia da otto anni - nel calcio tutto è possibile” : Le confessioni di Pjanic: dalla delusione della Champions al possibile addio alla Juventus Pjanic pensa all’addio? Il centrocampista bianconero potrebbe salutare la Juventus già quest’estate, come emerso da un’intervista su Canal+: “nel calcio tutto è possibile ma bisogna che tutti siano d’accordo. tutto è possibile nel calcio, sono da otto anni in Italia, al terzo anno alla Juve, in un grande club, ma poi nel ...

Paura Bernardeschi - disavventura per il centrocampista della Juventus [DETTAGLI] : Paura per Federico Bernardeschi. Durante la partita di ieri sera tra Juventus e Torino, infatti, i ladri hanno provato ad entrare nella sua casa in collina. Tentato furto, come evidenziato dalle pagine de “La Stampa“, sventato dalla fidanzata del calciatore, che ha messo in fuga i malviventi. La ragazza aveva trovato, rientrando a casa, la porta divelta, possibile quindi che sia stata utilizzata una spranga di ferro. LEGGI ...

Calciomercato Juventus - il punto : ritorno di fiamma per un centrocampista : Fuori dalle Coppe e col campionato ormai in saccoccia, il finale di stagione della Juve è pura formalità. C’è da onorare la Serie A e, dopo il pari a San Siro contro l’Inter, i bianconeri ospitano questa sera il Torino in un derby della Mole importantissimo per i granata. Ma ovviamente la Vecchia Signora pensa già alla prossima stagione con il Calciomercato in primo piano. Ritorna di moda il nome di un centrocampista che, dopo ...

Juventus – Khedira operato con successo : intervento al ginocchio per il centrocampista bianconero : intervento al ginocchio per Sami Kedhira: operazione perfettamente riuscita per il centrocampista della Juventus Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di ‘pulizia’ per via artroscopica al ginocchio destro di Sami Khedira, centrocampista della Juventus. L’intervento, effettuato dal dottor Uli Boenisch, assistito dal responsabile sanitario bianconero dottor Claudio Rigo, è perfettamente riuscito e il ...

Pjanic-Juventus - quale futuro? Il centrocampista esce allo scoperto : PJANIC JUVENTUS- Miralem Pjanic, intervistato ai microfoni dei colleghi de “La Stampa”, ha colto l’occasione per fare il punto della situazione in vista del presente, ma rivelando alcune indiscrezioni anche in ottica futura. Il centrocampista ha fatto il punto anche sul percorso in Champions dei bianconeri, lanciando una stoccatina a chi chiacchiera troppo. Un appello […] More

Infortunio Ramsey - stop per il futuro centrocampista della Juventus : L’Arsenal è passato in vantaggio al San Paolo, si fa dura per il Napoli che deve adesso segnare 4 gol per passare. La punizione di Lacazette ha sbloccato il risultato. Nel frattempo, qualche minuto prima, si è fermato Ramsey. Problema muscolare per lui, che si tocca la coscia dopo un contatto. Costretto al cambio, esce per far posto a Mkhitaryan. Da capire l’entità del problema e i tempi di recupero, ma non sembrerebbe nulla di ...

Juventus-Ajax - infortunio De Jong : il centrocampista è convocato : JUVENTUS AJAX, DE Jong C’E’ – Un primo, fondamentale, indizio sulle condizioni di Frenkie De Jong. Il 21enne centrocampista dell’Ajax, già promesso al Barcellona per 75 milioni di euro, ci sarà domani sera all’Allianz Stadium. Il ritorno dei quarti di finale di Champions League ha rischiato di perdere un grande protagonista ma l’allarme, in casa […] L'articolo Juventus-Ajax, infortunio De Jong: il centrocampista è convocato proviene ...

Juventus - Bentancur : che autocritica! Il centrocampista allo scoperto : Juventus Bentancur- Un’ottima prestazione, condita anche da tanta dinamicità, carattere e carisma. La sensazione è che Bentancur abbia ritrovato lo smalto di inizio stagione. Un’ottima prestazione contro l’Ajax la quale non ha fatto rimpiangere Emre Can. Perfetto in fase difensiva e offensiva, bene anche nel dettare i ritmi della manovra. Il centrocampista, però, ai microfoni […] More