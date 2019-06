Juve | possibile l' arrivo di Guardiola | nella sua formazione ci sarebbero Isco e Koulibaly

Insigne ed il possibile futuro di Sarri alla Juventus : “spero cambi idea” : Insigne senza peli sulla lingua: dalla stagione del Napoli alla possibilità di vedere Sarri nella panchina della Juventus nel prossimo Campionato di Serie A “Sarri alla Juve? Spero che alla fine cambi idea“. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si esprime così sul possibile approdo del suo ex tecnico Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. “Per noi giocatori del Napoli e per il popolo napoletano ha fatto tanto ...

Juventus - il possibile grande arrivo per la difesa è Koulibaly dal Napoli : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico della Juventus, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. L'esigenza principale riguarda sicuramente la difesa, con Andrea Barzagli che dopo il ritiro dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero e con Martin Caceres che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. Sono quindi ...

Juventus - possibile scambio di mercato con la Roma Perin-El Shaarawy : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza della Juventus è al lavoro per cercare di costruire una squadra competitiva per la Champions League e la Serie A. Alcune decisioni di mercato saranno inevitabilmente avallate dal tecnico che siederà sulla panchina bianconera, ma l'idea della dirigenza è quella di costruire una rosa ideale per il 4-3-3, l'obiettivo è quindi dare una filosofia offensiva. Proprio gli esterni ...

Calciomercato Juve - possibile formazione se arriva Sarri : Koulibaly e Dybala 'falso nueve' : Sono ore davvero molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera deve ancora annunciare chi sarà il prossimo tecnico dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni è circolato con insistenza il nome di Pep Guardiola, ma a meno di colpi di scena dell'ultima ora, il tecnico catalano dovrebbe restare al Manchester City. Lui stesso ha dichiarato più volte di non avere intenzione di lasciare il club ...

Juventus - possibile duello con il Napoli per James Rodriguez (RUMORS) : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza sta lavorando sul mercato dei giocatori per cercare di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Le esigenze principali riguardano la difesa, considerato il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres. Ma la Champions League ha evidenziato un limite di qualità anche per il centrocampo ed il settore avanzato. Per tale ragione, le ...

Juve : con il possibile arrivo di Sarri - Mandzukic - Cuadrado e Costa sarebbero in bilico : La Juventus in questo momento naviga nell'incertezza perché non ha ancora ingaggiato il nuovo allenatore, anche se fonti attendibili direbbero che la ricerca è ormai ai titoli di coda. Il profilo più accreditato per raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri, sarebbe Maurizio Sarri, fresco vincitore con il suo Chelsea dell'Europa League. L'accordo economico tra la dirigenza della Continassa e l'ex Napoli, sarebbe stato raggiunto ...

Juventus - incredibile aumento in borsa : possibile effetto Guardiola? : Juventus – Continua a rincorrersi le voci di calciomercato riguardanti il nuovo allenatore della Juventus. Come anticipato da Calciomercato.it, sono ore decisive per l’eventuale arrivo di Maurizio Sarri ma la pista Guardiola continua a tener banco. Leggi anche: Guardiola Juventus, Barzaghi (Sportmediaset): “Lunedì Pep alla Juve” Juventus, exploit in borsa del titolo Contemporaneamente, dopo il calo della scorsa settimana ...

Lucescu sul possibile nuovo acquisto della Juve - Demiral : 'Lo voleva anche l'Inter' : Nonostante l'attesa principale riguarda la nomina del nuovo tecnico bianconero, le trattative di calciomercato riguardanti i giocatori proseguono, ed anche la Juventus ha evidenti esigenze da risolvere in vista della prossima stagione. Uno dei settori da rinforzare è sicuramente quello difensivo, considerati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe rientrare nello staff bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà ...

Calciomercato Juventus - possibile intesa per cinque anni con il turco Demiral : In attesa di definire il tecnico della prossima stagione, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato per cercare di rafforzare una rosa che ha bisogno di qualità per cercare di raggiungere l'ambita Champions League. Ci sono però delle esigenze oggettive, che riguardano soprattutto la difesa, considerati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe rientrare nello staff tecnico della Juventus) e il probabile addio di Martin Caceres ...

Moggi sul possibile tecnico della Juve : 'Ce n'è uno di cui non si è mai parlato - Klopp' : Si dovrà aspettare probabilmente l'inizio della settimana prossima per avere qualche novità sul nuovo tecnico della Juventus per la prossima stagione. Nel frattempo i riflettori mediatici sono puntati inevitabilmente verso la finale di Champions League fra Liverpool e Tottenham. Proprio alla guida delle due società inglesi militano i tecnici uno dei quali potrebbe sedersi la prossima stagione sulla panchina della Juventus. Maurizio Pochettino è ...

Calciomercato Juventus - ci sarebbe l'accordo con Sarri : possibile il ritorno di Higuain : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. C'è infatti grandissima attesa per chi sarà il prossimo allenatore del club bianconero. Josep Guardiola, nonostante le numerose indiscrezioni trapelate su di lui, sembra essere un vero e proprio sogno. Al momento il tecnico in pole position per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera è Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli che non ha mai avuto ...

Kean e la querelle sul rinnovo con la Juventus : possibile svolta in arrivo : Moise Kean ha chiesto un contratto che possa equipararlo ai compagni della Juventus, Paratici e Raiola a colloquio per accontentarlo Moise Kean e la Juventus sembrano aver trovato un accordo per il rinnovo. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il calciatore si appresta a firmare il prolungamento con il club bianconero, a cifre decisamente importanti, “da grandi” per così dire. Un trattamento che Kean vorrebbe anche per quanto ...

Juventus - possibile inserimento del cartellino di Dybala per arrivare a Pogba (RUMORS) : La prossima settimana potrebbe essere decisiva per la scelta del nuovo allenatore da parte della Juventus. Per adesso i nomi dei principali indiziati sono sempre i soliti, ovvero gli "internazionali" Guardiola, Klopp e Pochettino, e gli italiani Sarri o Simone Inzaghi, con il tecnico toscano che in questa fase viene considerato in vantaggio rispetto al collega emiliano. Indipendentemente da chi sarà il prossimo tecnico, la dirigenza bianconera ...

Pep Guardiola alla Juventus? La clausola che rende il sogno possibile : L'arrivo di Pep Guardiola alla guida della Juve fa impazzire la Borsa. E soprattutto fa guadagnare bene gli azionisti e gli speculatori. Il titolo dapprima s' impenna del 5% fino a 1,51 euro finendo in vetta al paniere che raccoglie i titoli più importanti del listino. Poi perde quota sotto il peso