Josè Altafini | che bordata | “Icardi? Un affare per ogni squadra solo se Wanda Nara chiude

(Di giovedì 6 giugno 2019)commenta senza mezzi termini la situazione legata a Mauro Icardi: il bomber argentino sarebbe unper qualsiasi, a patto che la moglie-agentenon faccia pasticci Il futuro di Mauro Icardi appare quantomai lontano dall’Inter. L’attaccante argentino non sembra essere un profilo gradito ad Antonio Conte, neo allenatore nerazzurro, che ha già espresso il suo gradimento per Dzeko e Lukaku. Icardi ha una clausola da 110 milioni, ma è difficile che qualche club, vista la svalutazione degli ultimi mesi, sia disposto a pagarla: per una cifra vicina ai 60-70 milioni l’si potrebbere. Ma siamo sicuri che l’acquisto di Icardi possa risultare davvero un, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva ha posto una condizione ben precisa legata a: “il prossimo campionato sarà bello, non ...

