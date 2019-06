Israele,primo ministro gay a Giustizia

Amir Ohana, esponente del Likud (partito del premier israeliano Netanyahu), è stato nominatodelladopo il licenziamento del precedente titolare; si tratta deldichiaratamente gay nello Stato ebraico La sua nomina avviene pochi giorni dopo che il parlamento si è sciolto in vista di nuove elezioni. E' un fedelissimo di Netanyahu e lo difende in vista di possibili procedimenti giudiziari (è sotto inchiesta per presunta corruzione e frode).Ha sostenuto un controverso ddl per l'immunità del premier in carica.(Di giovedì 6 giugno 2019)